Samsung'dan iki modele Android 14 müjdesi: Galaxy A23 4G ve S6 Lite için hazır

Tam Boyutta Gör Android 14 One UI 6.0 konusunda elini hızlandıran Samsung, tüm odağını giriş ve orta sınıf cihazlara çevirdi. Öyle ki bir süredir güncelleme dağıtımını sürdüren Koreli dev, yeni sürümü iki modele daha getiriyor. Şimdi de Android 14, Galaxy A23 4G ve Galaxy Tab S6 Lite için erişime açıldı.

Android 14, Galaxy A23 4G ve S6 Lite için hazır

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy A23 4G ve Galaxy Tab S6 Lite kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Galaxy A23 4G özelinde yeni sürüm, ''A235FXXU4DWL1'' ve ''A235MUBU4DWL1'' yapı numarası ile geliyor ve Kasım 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Galaxy Tab S6 Lite (2022) için belirtilen sürüm numarası ise ''P613XXU4CWL1''. Güncelleme ayrıca Galaxy A23 4G'de de olduğu gibi Kasım güvenlik yamasına sahip. Ek olarak yaklaşık 2,2 GB boş alana ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

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Güncelleme şu anda Rusya, Panama ve Avrupa'da bulunan bazı bölgelerde erişime açıldı ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda Türkiye ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. Kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, "Yazılım güncelleme" bölümüne göz atabilirsiniz.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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