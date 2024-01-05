Samsung'dan iki modele Android 14 müjdesi: Galaxy A23 4G ve S6 Lite için hazır

Android 14, Galaxy A23 4G ve S6 Lite için hazır
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy A23 4G ve Galaxy Tab S6 Lite kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Galaxy A23 4G özelinde yeni sürüm, ''A235FXXU4DWL1'' ve ''A235MUBU4DWL1'' yapı numarası ile geliyor ve Kasım 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
Galaxy Tab S6 Lite (2022) için belirtilen sürüm numarası ise ''P613XXU4CWL1''. Güncelleme ayrıca Galaxy A23 4G'de de olduğu gibi Kasım güvenlik yamasına sahip. Ek olarak yaklaşık 2,2 GB boş alana ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.
Güncelleme şu anda Rusya, Panama ve Avrupa'da bulunan bazı bölgelerde erişime açıldı ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda Türkiye ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. Kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, "Yazılım güncelleme" bölümüne göz atabilirsiniz.
One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.