Galaxy Tab S8 ailesi için Android 13 güncellemesi başladı

Şimdilik yalnızca 5G modelleri için yayınlandı
Birçok telefonuna One UI 5.0 güncellemesini yayınlayan firma, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy Tab S8 ailesi için yayınladı. Başlangıç olarak bazı Avrupa ülkelerinde yayınlanan güncelleme şimdilik yalnızca tabletlerin 5G modelleri için kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda Wi-Fi modelleri de aynı güncellemeye kavuşacaktır.
Yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, üst üste binmiş widget desteği gibi birçok yeniliği beraberinde getiren One UI 5.0, Samsung Dex moduna da önemli yenlikler getiriyor. Eğer Galaxy Tab S8 serisinden bir modele sahipseniz düzenli olarak güncelleme kontrolü yapmanızı öneririz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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