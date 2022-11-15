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    Galaxy Tab S8 ailesi için Android 13 güncellemesi başladı

    Son yıllarda cihazlarına çok hızlı güncellemeler veren Samsung, Android 13 güncellemelerine de oldukça hızlı başladı. Firma, şimdi de Galaxy Tab S8 serisi için One UI 5 güncellemesi yayınladı.
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    Galaxy Tab S8 serisi için One UI 5 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Android 12 güncellemeleri ile diğer Android üreticilerine örnek olan Samsung, bu yılki güncellemelerine de benzer bir şekilde başladı. 15 Ağustos’ta Pixel cihazları için yayınlanan Android 13, geçtiğimiz ayda One UI 5.0 ile beraber birçok Samsung cihazı için yayınlandı. Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Note 20, Galaxy A53 ve Galaxy A33 cihazlarından sonra bu güncelleme Galaxy Tab S8 ailesi için yayınlandı.

    Şimdilik yalnızca 5G modelleri için yayınlandı

    Birçok telefonuna One UI 5.0 güncellemesini yayınlayan firma, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy Tab S8 ailesi için yayınladı. Başlangıç olarak bazı Avrupa ülkelerinde yayınlanan güncelleme şimdilik yalnızca tabletlerin 5G modelleri için kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda Wi-Fi modelleri de aynı güncellemeye kavuşacaktır.

    Yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, üst üste binmiş widget desteği gibi birçok yeniliği beraberinde getiren One UI 5.0, Samsung Dex moduna da önemli yenlikler getiriyor. Eğer Galaxy Tab S8 serisinden bir modele sahipseniz düzenli olarak güncelleme kontrolü yapmanızı öneririz.

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