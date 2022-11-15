Samsung’un orta seviye Exynos 1330 ve Exynos 1380 yongaları ortaya çıktı

Yakın zamanda Qualcomm, yeni nesil Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların dünya çapında yalnızca Snapdragon yonga setini kullanacağını doğrulamıştı. Öte yandan Samsung, Exynos markası altında yeni mobil çipler geliştirmeyi de sürdürüyor. Exynos 1330 ve Exynos 1380 yongaları da bunlar arasında yer alıyor.
Galaxy A54 işlemcisi belli oldu
SamMobile, Exynos 1380'in en az iki ARM Cortex-A serisi yüksek performanslı CPU çekirdeği içerebileceğini öne sürüyor. Ayrıca ARM Mali-G615 CPU ve entegre 5G modem bu yongada yer alabilir. Bununla birlikte, Exynos 1380'in yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34'e güç vermesi bekleniyor. Exynos 1380'in diğer orta sınıf Galaxy M ve Galaxy F serisi telefonlarda da boy gösterebilir.