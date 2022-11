Samsung’un orta seviye Exynos 1330 ve Exynos 1380 yongaları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung genellikle yeni nesil Galaxy A serisi telefonlarını her yıl ilk çeyreğin başlarında piyasaya sürüyor. 2023'ün başlarında da şirketin diğer cihazlarının yanı sıra Galaxy A54 ve Galaxy A74'ü duyurması bekleniyor. Her ne kadar Samsung, Galaxy S23 ailesinde Exynos yongalarını kullanmayacak olsa da orta seviye için yeni yongalar geliştirmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgiler de bu yongaları doğrular nitelikte.

Samsung Galaxy A54 5G onayı aldı, yakında piyasaya çıkıyor 6 gün önce eklendi

Yakın zamanda Qualcomm, yeni nesil Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların dünya çapında yalnızca Snapdragon yonga setini kullanacağını doğrulamıştı. Öte yandan Samsung, Exynos markası altında yeni mobil çipler geliştirmeyi de sürdürüyor. Exynos 1330 ve Exynos 1380 yongaları da bunlar arasında yer alıyor.

Galaxy A54 işlemcisi belli oldu

Tam Boyutta Gör Bluetooth SIG veri tabanında tespit edilen bu iki yonga Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak. Bu yongalar Samsung’un orta sınıfa hitap eden işlemcileri olacak. Adından da anlaşılacağı üzere Exynos 1380, Galaxy A53, Galaxy A33 ve Galaxy M33'te bulunan Exynos 1280'in halefi olacak gibi görünüyor. Öte yandan, Exynos 1330, Exynos 850 veya Exynos 880'in halefi olabilir, şimdilik bu yonga için çok sınırlı bilgi bulunuyor.

SamMobile, Exynos 1380'in en az iki ARM Cortex-A serisi yüksek performanslı CPU çekirdeği içerebileceğini öne sürüyor. Ayrıca ARM Mali-G615 CPU ve entegre 5G modem bu yongada yer alabilir. Bununla birlikte, Exynos 1380'in yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34'e güç vermesi bekleniyor. Exynos 1380'in diğer orta sınıf Galaxy M ve Galaxy F serisi telefonlarda da boy gösterebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy A54’e can verecek işlemci belli oldu: Exynos 1380