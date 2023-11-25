Galaxy Tab S8 ailesi için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı

Galaxy Tab S8 ailesi için One UI 6 yayınlandı
Samsung; Avrupa ülkelerinde Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlandı. X706BXXU5CWK7, X806BXXU5CWK7 ve X906BXXU5CWK7 kod adlı yazılım güncellemeleri, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte geliyor.
One UI 6 ile Galaxy Tab S8 kullanıcıları; yenilenmiş hızlı panel görümüne, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zeka destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yeni özellikler sunan bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Şimdilik yalnızca belirli ülkelerde yayınlanan güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.