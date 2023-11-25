Galaxy Tab S8 ailesi için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Android tarafında hızlı güncellemeleri ve uzun süreli yazılım desteği ile bilinen Samsung, birkaç hafta süren Android 14 beta programının bitmesi ile, cihazlarını yeni Android ve One UI sürümü ile güncellemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S9 ailesi için yayınlanan güncelleme, şimdi de Galaxy Tab S8 ailesi için yayınlandı.

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Galaxy Tab S8 ailesi için One UI 6 yayınlandı

Samsung; Avrupa ülkelerinde Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlandı. X706BXXU5CWK7, X806BXXU5CWK7 ve X906BXXU5CWK7 kod adlı yazılım güncellemeleri, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte geliyor.

One UI 6 ile Galaxy Tab S8 kullanıcıları; yenilenmiş hızlı panel görümüne, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zeka destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yeni özellikler sunan bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Şimdilik yalnızca belirli ülkelerde yayınlanan güncelleme, önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır.

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Galaxy Tab S8 için Android 14 tabanlı One UI 6 yayınlandı