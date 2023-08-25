Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı: Türkiye'de de satılacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir akıllı saat çıkardı. Şirket, Galaxy Watch 6 Classic'in "Astro Edition" olarak adlandırılan özel bir versiyonunu duyurdu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi için tasarlanan model Türkiye'de de satın alınabilecek.

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Sınırlı sayıda üretilen saat sadece 47 mm boyutunda sunuluyor. Takımyıldızlarını, yıldızları ve diğer gök cisimlerini tasvir eden bir "astro çerçeve" ile donatıldığını belirtelim. Ek kumaş kayış ve Astro Edition koleksiyon ürünleriyle birlikte sunulacak.

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Usturlaptan ilham alıyor

Samsung, akıllı saatin yazılımına pusula işlevi ve ay ve güneş evrelerinin takibi de dahil olmak üzere antik usturlaplardan esinlenen öğeler eklediğini belirtiyor. Özel kadran, kullanıcıların güneş ve ayın hareketlerini doğrudan bileklerinden takip etmelerini sağlayacak.

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Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition siyah renkte sunuluyor. Fiyat etiketi 544 dolar. Akıllı saat Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE gibi belirli MENA pazarlarında satın alınabilecek. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

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Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı