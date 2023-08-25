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    Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı: Türkiye'de de satılacak

    Samsung, usturlaptan ilham alan yeni bir akıllı saat duyurdu. Ülkemizde de satışa sunulacak Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition isimli model özellikle astronomi meraklılarının ilgisini çekecek.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir akıllı saat çıkardı. Şirket, Galaxy Watch 6 Classic'in "Astro Edition" olarak adlandırılan özel bir versiyonunu duyurdu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi için tasarlanan model Türkiye'de de satın alınabilecek.

    Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Sınırlı sayıda üretilen saat sadece 47 mm boyutunda sunuluyor. Takımyıldızlarını, yıldızları ve diğer gök cisimlerini tasvir eden bir "astro çerçeve" ile donatıldığını belirtelim. Ek kumaş kayış ve Astro Edition koleksiyon ürünleriyle birlikte sunulacak.

    Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Usturlaptan ilham alıyor

    Samsung, akıllı saatin yazılımına pusula işlevi ve ay ve güneş evrelerinin takibi de dahil olmak üzere antik usturlaplardan esinlenen öğeler eklediğini belirtiyor. Özel kadran, kullanıcıların güneş ve ayın hareketlerini doğrudan bileklerinden takip etmelerini sağlayacak.

    Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition siyah renkte sunuluyor. Fiyat etiketi 544 dolar. Akıllı saat Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE gibi belirli MENA pazarlarında satın alınabilecek. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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