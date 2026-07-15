Tam Boyutta Gör Ekranda yeşil çizgi oluşması sorunu Samsung saatlere de sıçradı. Bazı Galaxy Watch kullanıcıları, One UI 8 güncellemesinden sonra ekranda yeşil çizgi oluştuğuna dair şikayetlerde bulunmaya başladı.

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One UI 8 Watch güncellemesinden sonra ortaya çıktı

Reddit’te bir kullanıcı, Samsung Galaxy Watch ekranında ince dikey yeşil bir çizgi oluştuğunu gösteren iki fotoğraf paylaştı. Çizgi, akıllı saatin ekranının sağ tarafında yukarıdan aşağıya doğru uzanıyor. Başka bir görüntü, daha belirgin bir OLED kusurunu gösteriyor; ölü piksel.

Sorunu yaşayan kullanıcı, Galaxy Watch 4 modeline sahip ve ekranda yeşil çizgi sorununun One UI 8 güncellemesinden sonra meydana geldiğini iddia ediyor.

Kullanıcı, Samsung ile iletişime geçip geçmediğini, geçtiyse ne tür bir yanıt aldığını belirtmedi. Galaxy Watch 4, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünden, cihazın artık garanti kapsamında olmaması da muhtemel. Garanti kapsamındaki Samsung telefonda bu sorun ortaya çıkarsa, Samsung genellikle ekranı ücretsiz olarak değiştiriyor. Şirket ayrıca, sorundan etkilenen garanti kapsamı dışındaki telefonlar için de ücretsiz ekran değişimi sunan servis programları yürütüyor. Umarız, Samsung Galaxy Watch modelleri için de benzer bir destek programı başlatır.

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Samsung saatlerde yeşil çizgi sorunu görülmeye başlandı

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