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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy XCover FieldPro uçuk bir fiyat etiketi ile satışa çıktı

    Galaxy XCover FieldPro modelinde 5.1 inçlik ekran, 14.2mm gövde kalınlığı, Exynos 9810 yonga seti, her türlü darbeye karşı korumalı kasa şeklinde özellikler yer alıyor.
    3 gün
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    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy XCover FieldPro uçuk bir fiyat etiketi ile satışa çıktı
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    Galaxy S9 Active ismini bırakarak Galaxy XCover FieldPro adıyla geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung’un en güçlü dayanıklılık odaklı akıllı telefonu piyasaya çıkıyor ancak uçuk bir fiyat etiketiyle.

    Galaxy XCover FieldPro özellikleri ve fiyatı

    Galaxy XCover FieldPro modeli bahsettiğimiz üzere düz ekranlı bir Galaxy S9 olarak karşımıza çıkıyor. 5.1 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Galaxy XCover FieldPro modelinde Exynos 9810 yonga setine yer verilmiş.

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    4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası değiştirilebilir olarak tasarlanmış. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde üçlü LED flaş destekli kamera ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

    Dayanıklılık odaklı olduğu için telefonda fiziksel tuşlar yer alıyor ve sağlam gövdesi 14.2mm kalınlığında. Geleneksel standartlar ve askeri standartlar ile her türlü darbeye karşı korunan telefon ayrıca 1.5 metreye kadar su altında dayanıklı.

    Galaxy XCover FieldPro her zaman olduğu gibi ABD’li AT&T operatörüne özel olarak piyasaya çıkıyor. 30 ay boyunca aylık 36.84$ olarak veya peşin alımlarda 1105$ şeklinde uçuk bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat segmentinde hemen tüm iddialı amiral gemileri mevcut ancak Galaxy XCover FieldProGalaxy XCover FieldPro biraz daha kurumsal tarafa hitap ediyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-xcover-fieldpro-rugged-smartphone-att-launch-price-specs_id123574 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    renega (Ömer Can IŞIK) 3 gün en beğenilen
    valla ben 2400tl lg v30+ aldım askeri stadartlarda dayanıklıık sertifikası var gerçekten de kırılmıyor ranzadan betona düştü defalarca sadece ufak çizikler var yanlarda. hiç gerek yok buna
    valla ben 2400tl lg v30+ aldım askeri stadartlarda dayanıklıık sertifikası var gerçekten de kırılmıyor ranzadan betona düştü defalarca sadece ufak çizikler var ...
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    renega (Ömer Can IŞIK) 3 gün en beğenilen
    valla ben 2400tl lg v30+ aldım askeri stadartlarda dayanıklıık sertifikası var gerçekten de kırılmıyor ranzadan betona düştü defalarca sadece ufak çizikler var yanlarda. hiç gerek yok buna
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Exynos islemcisi ile her turlu darbeyi vuruyor Samsung! Cihazi korumak icin bu tur saglamliklar yetersiz kalacaktir! Exynos sayesinde o cihaz tuz buz olacaktir cihaz sahiplerince !
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün smart1978
    Exynos ile ne alıp veremediğiniz var anlamadım. Exynos 4210 lu Galaxy Note 1 den bu yana Note 2 , Note 3 de de Exynos vardı , tek bir ara olarak Note Edge de Qualcomm Snapdragon 801 kullandım sonra Note 8 de tekrar Exynos ile devam ettim.



    Exynos batarya ömrüyle olsun ısınmamasıyla olsun beni hep memnun etti.



    Hatta Note Edge ısınıyordu ve batarya çabuk tükeniyordu ama hakkını yemiyeyim ilk 2k+ telefon olduğu için olabilir, gücüden stabilitesinden yana çok memnundum.



    Şu an Exynos 9810 lu Galaxy S9 Plus kullanıyorum ve 5G çıkana kadar değiştirmeyi düşünmüyorum.



    Sizin siteminiz eğer Antutu gibi puanlama uygulamalarından düşük puan alması ise inanın hiçbiri reel hayat kullanımını yansıtmıyor.



    Varsın 1 2 sn geç açılsın, şu fani dünyada önemli olan telefondan güzel haberler alabilmek :)
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