Galaxy XCover FieldPro uçuk bir fiyat etiketi ile satışa çıktı

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Galaxy S9 Active ismini bırakarak Galaxy XCover FieldPro adıyla geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung’un en güçlü dayanıklılık odaklı akıllı telefonu piyasaya çıkıyor ancak uçuk bir fiyat etiketiyle.

Galaxy XCover FieldPro özellikleri ve fiyatı

Galaxy XCover FieldPro modeli bahsettiğimiz üzere düz ekranlı bir Galaxy S9 olarak karşımıza çıkıyor. 5.1 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Galaxy XCover FieldPro modelinde Exynos 9810 yonga setine yer verilmiş.

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4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası değiştirilebilir olarak tasarlanmış. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde üçlü LED flaş destekli kamera ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Dayanıklılık odaklı olduğu için telefonda fiziksel tuşlar yer alıyor ve sağlam gövdesi 14.2mm kalınlığında. Geleneksel standartlar ve askeri standartlar ile her türlü darbeye karşı korunan telefon ayrıca 1.5 metreye kadar su altında dayanıklı.

Galaxy XCover FieldPro her zaman olduğu gibi ABD’li AT&T operatörüne özel olarak piyasaya çıkıyor. 30 ay boyunca aylık 36.84$ olarak veya peşin alımlarda 1105$ şeklinde uçuk bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat segmentinde hemen tüm iddialı amiral gemileri mevcut ancak Galaxy XCover FieldProGalaxy XCover FieldPro biraz daha kurumsal tarafa hitap ediyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-xcover-fieldpro-rugged-smartphone-att-launch-price-specs_id123574

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