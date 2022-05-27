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    Samsung Galaxy XCover Pro 2 Google Play’de listelendi

    Samsung’un yeni nesil dayanıklılık odaklı akıllı telefonu Google Play konsolunda listelendi. Böylece Samsung Galaxy XCover Pro 2’nin detaylı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu.
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    Galaxy XCover Pro 2 Google Play’de listelendi
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    Standart akıllı telefonlar son yıllarda su ve toza karşı koruma konusunda ciddi anlamda gelişti ancak hala dayanıklılık odaklı telefon pazarı var olmaya devam ediyor. Özellikle işi gereği ciddi korumaya ihtiyacı olan insanlar için Samsung, XCover serisini güncellemeye devam ediyor. Yeni nesil Galaxy XCover Pro Google Play konsolunda listelendi.

    XCover Pro 2 Snapdragon 778G ile geliyor

    Samsung’un yeni nesil Galaxy XCover cihazı, Google Play konsolunda listelendi. Konsol listesinde Galaxy XCover 6 Pro olarak görülen cihaz, 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisine sahip ve 6GB RAM ile geliyor. Cihazın ekran boyutu netleşmese de 6.5 inçten küçük olması bekleniyor ve ekran, 2408x1080 çözünürlüğe sahip olacak.

    SM-G736U kod adına sahip cihazın, ismine tam olarak karar verilmemiş duruyor ancak cihazın Galaxy XCover Pro 2 veya Galaxy XCover 6 Pro olarak adlandırılması yüksek ihtimal. Cihaz büyük ihtimalle Android 12 tabanlı OneUI 4.1 işletim sistemi ile gelecek. Cihazın yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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