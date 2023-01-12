Galaxy Z Flip rakibi Vivo X Flip tasarımı belli oldu! İşte görüntüler

Vivo X Flip tasarımı doğrulandı
Paylaşılan görüntüler, Vivo X Flip modelinin ZEISS imzalı kamera adasının hemen altında dikdörtgen bir harici ekran bulunacağını gösteriyor. Görünüşe göre bu ekran, 682 piksel genişliğinde olacak. Alüminyum bir menteşe ile desteklenen cihazın ön tarafında ise, 1080 piksel genişliğinde bir ekran bizleri karşılayacak. Böylece Vivo X Flip’in, Vivo X90 serisinin tasarım dilini takip edeceğini söyleyebiliriz.
Vivo X Flip hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Henüz resmiyet kazanmayan yeni telefonun, Galaxy Z Flip, Huawei P Pocket serisi, Moto Razr ve Oppo N2 Flip ile rekabet etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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