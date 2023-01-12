Galaxy Z Flip rakibi Vivo X Flip tasarımı belli oldu! İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon rekabetinde Samsung’un ayak izini takip eden Vivo, yakında kapaklı tasarıma sahip Vivo X Flip modelini piyasaya sürecek. Bugün uzun süredir söylentileri dolaşan telefonun yeni şema görüntüleri paylaşıldı.

Vivo X Flip tasarımı doğrulandı

Paylaşılan görüntüler, Vivo X Flip modelinin ZEISS imzalı kamera adasının hemen altında dikdörtgen bir harici ekran bulunacağını gösteriyor. Görünüşe göre bu ekran, 682 piksel genişliğinde olacak. Alüminyum bir menteşe ile desteklenen cihazın ön tarafında ise, 1080 piksel genişliğinde bir ekran bizleri karşılayacak. Böylece Vivo X Flip’in, Vivo X90 serisinin tasarım dilini takip edeceğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni görüntülere göre Vivo X Flip'in arka tarafında ikili sensör tasarımı, sağ tarafında ses tuşları ve bir güç tuşu yer alıyor. Muhtemelen bu tasarıma yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı eşlik edecek. Yakın zamanlı sızıntılar ise cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğine işaret ediyor.

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Vivo X Flip hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Henüz resmiyet kazanmayan yeni telefonun, Galaxy Z Flip, Huawei P Pocket serisi, Moto Razr ve Oppo N2 Flip ile rekabet etmesi bekleniyor.

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