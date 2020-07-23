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    Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor

    Galaxy Z Flip 5G akıllı telefon modeli Snapdragon 865 Plus yonga seti ile en güçlü Samsung telefonu haline geldi. Bunun haricinde ise özellikleri aynı kalıyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor
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    Qualcomm’un orijinaline göre yüzde 10-15 civarında daha iyi performans gösteren Snapdragon 865 Plus yonga setini tanıtmasının hemen ardından üreticiler peşi sıra ilk amiral gemilerini tanıtmaya başladı. Asus’tan sonra sıra Samsung’da.

    Galaxy Z Flip 5G özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Z Flip hatırlanacağı üzere Snapdragon 855 Plus yonga seti ile gelmiş ve o dönem orijinale göre yine yüzde 10-15 performans artışı sunmuştu. Galaxy Z Flip 5G modeli ise Snapdragon 865 Plus ile geliyor ve en iyi performansa sahip Samsung telefonu diyebiliriz. Bu telefon normalde Galaxy Unpacked etkinliğinde bekleniyordu ancak Samsung daha erken tanıttı.

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    Galaxy Z Flip 5G anlaşılacağı üzere 5G desteği sunuyor. Ayrıca Flex Mode daha iyi optimize edilmiş ve Edge Panel kenar menüsü de yeni özellikler kazanmış. Bunların haricinde orijinal Galaxy Z Flip ile aynı donanım mevcut.

    6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, 1.06 inçlik dış AMOLED ekran, 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB depolama kapasitesi, çift 12MP arka kamera, 10MP ön kamera, 3300mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj değişmemiş. Fiyat ise 1450$ olarak açıklandı. 5G destekli olduğu için bu modelin ülkemizde satışa çıkması beklenmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/22/galaxy-z-flip-5g-is-a-1449-phone-with-a-snapdragon-865-plus-processor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa.
    1450$'lık bir cihaz için olması gereken zaten en güçlü işlemciyi koymalarıydı. Rengi de hoş duruyor
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    chengineer (üç nokta) 6 sa. (düzenlendi)
    bari bir link falan olaydı nerde tanıtıldı nasıl tanıtıldı
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