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    Yeni Galaxy Z Serisi’yle Galaxy AI’ın mobil yapay zeka dünyası yeni sınırlarına ulaşacak

    Yeni tanıtılan Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 yeni Galaxy AI deneyimini zenginleştiriyor. Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6'nın öne çıkan özellikleri neler?      
    Yeni Galaxy Z Serisi yeni Galaxy AI özellikleriyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un mobil cihazlarda yerleşik olarak çalışan yapay zeka teknolojisi Galaxy AI, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Galaxy Z Serisi’ne yeni Galaxy AI yetenekleri ile eklendi. Galaxy Z Fold'un geniş ekranı, Galaxy Z Flip'in FlexWindow özelliği ya da tüm gücüyle ikonik FlexMode özelliği gibi birçok yönüyle Galaxy Z Serisi; kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemesini sağlıyor. Samsung'un form faktörü inovasyonu geleneğinin temelleri üzerine inşa edilen Galaxy AI; Galaxy Z Fold Serisi’nde yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına hız kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyiminden faydalanıyor.

    Galaxy Z Serisi artık daha ince, daha hafif ve daha güçlü 

    Samsung'un katlanabilir telefonlar için devam eden yenilikleri sonucunda bugüne kadarki en ince ve en hafif Galaxy Z Serisi piyasaya sürüldü. Simetrik tasarım ve düz kenar, estetik bir şık bitiş sağlarken, Galaxy Z Fold6'nın yeni kapak ekran oranı daha doğal bir dikey görüntüleme deneyimi sunuyor. Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra, yeni Galaxy Z Serisi, dayanıklılık konusundaki endişeleri gidererek daha fazla dayanıklılık sunuyor. Yeni Galaxy Z Serisi geliştirilmiş Armor Aluminum ve Corning® Gorilla® Glass Victus®  ile donatıldı. Bu da seriyi şimdiye kadarki en dayanıklı Galaxy Z Serisi haline getiriyor. Sağlamlığının yanında Galaxy Z Serisi’nin tüm öğeleri de güçlü yönleriyle dikkat çekiyor. Hem Galaxy Z Fold6 hem de Z Flip6, sınıfının en iyisi CPU, GPU ve NPU performansını bir araya getiren, bugüne kadarki en gelişmiş Snapdragon mobil işlemci olan Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy  ile donatıldı. 

    Galaxy Z Fold6’nın ekranı ve üretkenliği büyüdü

    Galaxy Z Fold6, cihaz içi AI destekli özellikleri ve araçlarıyla, kullanıcıların cihazın genişleyen ekranından azami fayda sağlayarak üretkenliklerini ciddi ölçüde artırabilmesini sağlıyor. Samsung Notes'ta bulunan Not Asistanı  özelliği, basit ve kolay toplantı notlarının çevirisini yapabiliyor, bu notları özetleyebiliyor ve notlar üzerinde otomatik biçimlendirme yapabiliyor. Yeni ses kayıt özelliğiyse alınan ses kayıtlarını işleyerek doğrudan Notlar içinde yazıya dökebiliyor, çevirisini yapabiliyor ve özetleyebiliyor. PDF dosyalarındaki metinler, Notlar'daki PDF üstü çeviri özelliği ile mükemmel bir şekilde çevrilebiliyor.  Samsung Klavye'den eklenen yeni Metin Oluşturucu , e-posta ve desteklenen sosyal medya uygulamaları için basit anahtar kelimelere dayalı metin önerileri oluşturuyor. Metin OIuşturucu, özellikle sosyal medya uygulamalarında, kullanıcının önceki gönderilerini analiz ederek üslubuna uygun metinler oluşturabiliyor. S Pen  deneyimi de Galaxy Z Fold6 ekranında Galaxy AI ile buluşarak daha da iyileşti. Sketch to Image  özelliği, kullanıcıların Galeri veya Notlar ekranında çizim veya eskiz yaparak resim seçenekleri oluşturabilmesini sağlıyor.

    Galaxy Z Fold6, Samsung ve Google arasındaki yıllara dayanan iş birliği sayesinde çalışma, oyun ve öğrenme biçimlerini dönüştürmeye devam ediyor. Play Store’dan indirilebilen yeni Google Gemini  uygulaması, yeni Galaxy Z Serisi’ne tamamen entegre edildi. Bundan sonra kullanıcıların Galaxy Z Fold6 katlanabilir telefonlarında kendilerine ait bir AI asistan olacak.

    Galaxy AI, Galaxy Z Fold6'da engelsiz iletişimi de bir adım ileriye taşıyor. Hem Galaxy Fold6’da hem de Flip6’da benzersiz ekran deneyimini maksimize eden Sözlü Çevirmen , daha doğal etkileşimler sunan yeni konuşma moduyla, sohbetin her iki tarafındaki kullanıcıların ana ve kapak ekranlarda çevirileri kolayca görüntülemesini sağlıyor. Telefon görüşmelerinin simultane çevirisini yapabilen Live Translate  de artık Samsung'un yerel arama uygulamasının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarında da kullanılabilir hale geldi. 

    Fotoğraf çekmekten düzenlemeye ve görüntülemeye kadar, Galaxy Z Fold6'daki AI destekli ProVisual Engine, yaratıcılığı bir üst seviyeye taşıyor. Büyük ekranda Foto Asistanı  ile gelişmiş düzenleme deneyimi, zahmetsizce profesyonel düzeyde içerik oluşturmanıza yardımcı oluyor. Portrait Studio  ise 3D çizgi film veya suluboya gibi çeşitli portre stilleri oluşturarak yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Anlık Ağır Çekim  ise her saniyeden keyif almak isteyenler için daha detaylı bir görünümle videolarda ek kareler oluşturarak videoları anında yavaşlatma olanağı sunuyor. 

    Galaxy Z Fold6 artık güçlü chipsetinin yanı sıra oyunların süresini uzatan %1,6 daha büyük buhar bölmesine sahip ve ısınmayı azaltarak oyun deneyimini iyileştiriyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile desteklenen canlı ve gerçekçi grafikler ise Galaxy Z Fold6’nın 7.6 inçlik 2600 nit parlaklıkla güçlendirilmiş ekranında daha etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor.

    Galaxy Z Flip6 ile mobil deneyimler kullanıcıların yaratıcılığıyla çoğalacak

    Daha iyi taşınabilirlik için optimize edilen Galaxy Z Flip6, yepyeni özelleştirme ve yaratıcılık özellikleri sunuyor. Yeniden geliştirilen 3.4 inçlik Super AMOLED FlexWindow , kullanıcıların cihazı açık konuma getirmeden de AI destekli işlevleri kullanabilmesini sağlıyor. Hareket halindeyken iletişim kurarken, kişiye özel Mesaj Metin Önerileri  ile mesajları önerilen cevaplar arasından seçerek yanıtlamak artık mümkün. Galaxy AI’ın pratik özelliklerinden diğer birçoğu da FlexWindow üzerinde yer alıyor. FlexWindow, Samsung Health  güncellemelerine erişim sağlamanın yanında müzik widget’ının da kontrol edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca FlexWindow’da artık hiç olmadığı kadar fazla sayıda Widget seçeneği var. 

    AI destekli Foto Ambient  ile özelleştirmenin çeşitli yolları mevcut. Saate ve hava durumuna göre gerçek zamanlı olarak değişebilen duvar kağıdı seçeneklerinin yanında, duvar kağıdını analiz ederek önerebilen ekran düzeni seçenekleri sayesinde uyumlu bir görünüm oluşturmak artık çok kolay.  Galaxy Z Flip6’nın yaratıcılığı FlexWindow'un ötesine geçerek FlexCam’in sunduğu esnek kamera deneyimiyle de zenginleşiyor. Yeni Otomatik Yakınlaştırma  özelliği ile FlexCam, her çekimde en iyi çerçeveyi otomatik olarak buluyor, nesneyi algılıyor ve ek ayar gerektirmeden otomatik olarak yakınlaştırma yapabiliyor. 

    Yeni 50MP Geniş ve 12MP Ultra-geniş sensörler, resimlerde net ve keskin detaylar sunan gelişmiş bir kamera deneyimi sağlıyor. Yeni 50MP sensör, gürültüsüz fotoğraflar için %2 optik zoom sağlıyor ve AI zoom ile 10x zoom ile gelişmiş çekim deneyimi sunuyor. Video HDR ile geliştirilmiş Nightography, düşük ışıkta bile daha parlak videolar çekebiliyor. Nightography ayrıca artık Instagram uygulamasının içinde de kullanılabilir hale geldi. 

    Galaxy Z Serisi’nin güvenliği konusunda her şey kontrolünüz altında

    Galaxy Z Fold6 ve Flip6, Samsung Knox güvencesi altında. Samsung Galaxy'nin savunma sınıfı, çok katmanlı güvenlik platformu, en değerli bilgileri korumak, gerçek zamanlı tehditleri algılayarak güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlandı. Samsung, yapay zeka çağında kullanıcılarına kendi güvenlikleri üzerinde tam kontrol sağlama taahhüdünü devam ettiriyor . Yeni Galaxy Z Serisi, Samsung'un Knox Vault, Güvenlik ve Gizlilik Kontrol Paneli, Otomatik Engelleme, geçiş anahtarları, Güvenli Wi-Fi ve Hızlı Paylaşım'da özel paylaşım gibi kapsamlı ve çok boyutlu güvenlik ve gizlilik özellikleriyle güçlendirildi. Galaxy Z Serisi için Samsung ayrıca kullanıcılara 7 yıl boyunca güvenlik, 7 nesil boyunca da işletim sistemi güncellemesi taahhüt ediyor. 

    Galaxy Z Fold6; Gümüş, Pembe ve Lacivert renk seçeneklerinde mevcutken, Galaxy Z Flip6; Gümüş, Sarı, Mavi ve Mint Yeşili renk seçeneklerinde sunuluyor. Ayrıca Samsung.com’da özel olarak sunulan yeni Galaxy Z Fold6 ve Flip6’nın Siyah ve Beyaz renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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