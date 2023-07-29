Samsung açıkladı: Galaxy Z Fold ve Flip daha dayanıklı olacak

Gelişmeler ertelendi
Bildiğiniz üzere Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 hakkında birçok söylenti duyduk. Öyle ki bu iddialar arasında uzun zamandır beklenen toz dayanıklılığı yer alıyordu. Ancak Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, her iki telefonun yalnızca IPX8 sertifikası ile derecelendirildiğini duyurdu. Bu noktada Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün de benzer korumaya sahip olduğunu hatırlatalım.
Bugün Samsung Mobil başkanı TM Roh ise, bu duruma açıklık getirdi. Konu hakkında çalışmaların halen devam ettiğini belirten yetkili isim, ''yeni bir çözüm geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç var'' dedi. Dolayısıyla bu açıklama, özelliğin Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'e yetişmediğini doğruluyor.
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'da görebiliriz
Katlanabilir telefonların birçok esnek bileşen ve menteşede bir grup hareketli parça içerdiğini düşünürsek, bunun zorlu bir sürece işaret ettiğini söylebiliriz. Bu noktada Roh, ilk Fold ve Flip cihazların suya dayanıklı olmadığına vurgu yaparak Samsung'un kullanıcılardan gelen talebe yanıt vereceğini söyledi. Bu bağlamda Samsung'un neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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