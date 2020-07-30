Galaxy Z Fold 2 5G resmi basın görselleriyle karşımızda

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Samsung'un duyuru arefesinde olduğu yeni nesil akıllı telefonlarından Galaxy Z Fold 2 5G'nin resmi basın görselleri ortaya çıktı. Görseller şimdiye kadarki sızıntıları doğrularken, telefonun tasarımını da tüm yönleriyle gözler önüne seriyor.

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Galaxy Z Fold 2 5G tasarımı netleşti!

Galaxy Fold'da olduğu gibi kitap benzeri bir katlama mekanizmasıyla gelen telefon, iç ve dış olmak üzere iki ekrana sahip. Dışarıdaki ekran 6.23 inç büyüklüğündeyken, içerdeki ekran ise 7.7 inç büyüklüğünde. Her iki ekran da köşeden köşeye ekran deneyimi sunarken, öz çekim kamerası için birer delik bulunduruyor. Bununla birlikte; ekranların ikisi de 120 Hz tazeleme hızına sahipken, iç taraftaki ekranın ultra-ince cam ile korunacağı söyleniyor. Böylelikle ekranın dayanıklılığının artması ve katlama izinin de çok daha az görünmesi bekleniyor.

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Arkadan bakıldığında kamera modülüyle Galaxy Note 20'yi andıran telefonda, 12 MP + 64 MP + 12 MP çözünürlüğünde üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Selfie tarafında ise 10 MP çözünürlüklü bir sensörün kullanılacağı söyleniyor.

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Telefonun donanımsal olarak Qualcomm Snapdragon 865+ yonga seti, 12 GB RAM, 512 GB depolama kapasitesi, 5G bağlantısı, 15W kablosuz ve ters kablosuz şarj destekli 4,356 mAh batarya ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Parmak izi tarayıcısı yan tarafta güç tuşuna entegre edilen Galaxy Z Fold 2 5G, bronz ve siyah renk opsiyonlarıyla karşımıza çıkacak gibi duruyor. En azından paylaşılan basın görselleri bu doğrultuda.

1.980 dolar fiyat etiketi taşıyacağı tahmin edilen Galaxy Z Fold 2 5G, 5 Ağustos'ta internet ortamında gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/exclusive-samsung-galaxy-z-fold-2-5g-high-resolution-renders/

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