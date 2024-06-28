Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görselleri ortaya çıktı
Kaçıranlar için daha önce Evan Blass tarafından X platformundan sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch Ultra, Watch 7 ve Buds3 serilerinin tasarımını içeriyordu. Geçtiğimiz dakikalarda ise, bunlara Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın da eklenmesiyle etkinlikte tanıtılacak tüm cihazlar netleşmiş oldu.
Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.
Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.