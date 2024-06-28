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    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırkeni, etkinlikte tanıtılacak cihazlar doğrulanmaya başladı. Son olarak Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri paylaşıldı.
    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, çok yakında yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy Ring’i ve daha fazlasını tanıtacağı yeni bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şimdi 10 Temmuz tarihli bu etkinlik yaklaşırken, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görselleri ortaya çıktı

    Kaçıranlar için daha önce Evan Blass tarafından X platformundan sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch Ultra, Watch 7 ve Buds3 serilerinin tasarımını içeriyordu. Geçtiğimiz dakikalarda ise, bunlara Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın da eklenmesiyle etkinlikte tanıtılacak tüm cihazlar netleşmiş oldu.

    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Resmi görüntülere göre Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 büyük oranda selefinin tasarımına sadık kalacak. Gri ve koyu mavi renklerde görüntülenen model, biraz daha kare iç ekrana, daha ince çerçevelere ve daha keskin köşelere sahip. Arkasında ise bir adet led flaş olmak üzere üçlü kamera sensörü ile karşılaşıyoruz.

    Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

    Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 6'ya gelirsek, telefon hala sadece iki kameraya sahip ve telefonun yanları tamamen düz. Galaxy Z Fold 6’nın aksine Galaxy Z Flip 6’nın köşeleri kavisli bir yapıda geliyor. Telefonun ön tarafında ise, alt kısmında katlanmış bir tasarım bulunan 3,4 inçlik bir kapak ekranı yer alıyor. Menteşe konusunda Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor.

    Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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