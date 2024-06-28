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Tam Boyutta Gör Samsung, çok yakında yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy Ring’i ve daha fazlasını tanıtacağı yeni bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şimdi 10 Temmuz tarihli bu etkinlik yaklaşırken, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görselleri ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce Evan Blass tarafından X platformundan sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch Ultra, Watch 7 ve Buds3 serilerinin tasarımını içeriyordu. Geçtiğimiz dakikalarda ise, bunlara Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın da eklenmesiyle etkinlikte tanıtılacak tüm cihazlar netleşmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Resmi görüntülere göre Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 büyük oranda selefinin tasarımına sadık kalacak. Gri ve koyu mavi renklerde görüntülenen model, biraz daha kare iç ekrana, daha ince çerçevelere ve daha keskin köşelere sahip. Arkasında ise bir adet led flaş olmak üzere üçlü kamera sensörü ile karşılaşıyoruz.

Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6'ya gelirsek, telefon hala sadece iki kameraya sahip ve telefonun yanları tamamen düz. Galaxy Z Fold 6’nın aksine Galaxy Z Flip 6’nın köşeleri kavisli bir yapıda geliyor. Telefonun ön tarafında ise, alt kısmında katlanmış bir tasarım bulunan 3,4 inçlik bir kapak ekranı yer alıyor. Menteşe konusunda Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor.

Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı