Samsung'un One UI 8 güncellemesi, Temmuz'da yeni katlanabilir cihazlarla geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, teknoloji dünyasında heyecan uyandırmaya başladı. One UI 7 güncellemesindeki gecikmelerin aksine Samsung'un yeni arayüz sürümünü çok daha hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluşturacağı anlaşılıyor. Yakın zamanlı yeni bir raporlara göreyse Samsung, bu güncellemesini yeni nesil katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte Temmuz ayında piyasaya sürecek.

Galaxy ekosisteminde yeni dönem: One UI 8 ve Android 16 entegrasyonu

Google'ın Android 15'i kesinleştirmesinden tam altı ay sonra bile One UI 7'nin kararlı sürümün henüz yayınlanmaması, kullanıcıların eleştirilerine neden olmuştu. Ancak One UI 8 ile durumun tamamen farklı olacağı görülüyor. Zira yeni rapora göre Samsung, halihazırda One UI 8 için dahili testlere başlamış durumda. Daha da önemlisi, şirket tipik güncelleme alışkanlığının dışına çıkarak, X.1 ve X.1.1 ara güncellemelerini atlayarak doğrudan One UI 7.0'dan One UI 8.0'a geçiş yapacak.

Tam Boyutta Gör Google'ın Android 16 için hızlandırılmış bir yayın takvimi uygulaması da Samsung'un bu hamlesini destekliyor. Android 16'nın Haziran veya Temmuz aylarında kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor. Bu takvim, Samsung'a teorik olarak Android'in en son sürümünü çalıştıran ilk cihazları piyasaya sürme fırsatı sunuyor. Normalde bu ayrıcalık Google'ın Pixel telefonlarına ait olurken Samsung, bu yıl dengeleri değiştirebilir.

Samsung'un yeni nesil katlanabilir cihazlarının lansman tarihine ilişkin kesin bilgi bulunmasa da, geçen yılki Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın 10 Temmuz 2024'te tanıtıldığı ve 24 Temmuz'da satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Bu durumda Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin Temmuz ayı ortasında tanıtılması ve ayın sonuna doğru piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

