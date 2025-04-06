Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un One UI 8 güncellemesi, Temmuz'da yeni katlanabilir cihazlarla geliyor

    Samsung, One UI 7 gecikmelerinin ardından yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile Android 16 tabanlı One UI 8'i Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar:
    Samsung'un One UI 8 güncellemesi Temmuz'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, teknoloji dünyasında heyecan uyandırmaya başladı. One UI 7 güncellemesindeki gecikmelerin aksine Samsung'un yeni arayüz sürümünü çok daha hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluşturacağı anlaşılıyor. Yakın zamanlı yeni bir raporlara göreyse Samsung, bu güncellemesini yeni nesil katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte Temmuz ayında piyasaya sürecek.

    Galaxy ekosisteminde yeni dönem: One UI 8 ve Android 16 entegrasyonu

    Google'ın Android 15'i kesinleştirmesinden tam altı ay sonra bile One UI 7'nin kararlı sürümün henüz yayınlanmaması, kullanıcıların eleştirilerine neden olmuştu. Ancak One UI 8 ile durumun tamamen farklı olacağı görülüyor. Zira yeni rapora göre Samsung, halihazırda One UI 8 için dahili testlere başlamış durumda. Daha da önemlisi, şirket tipik güncelleme alışkanlığının dışına çıkarak, X.1 ve X.1.1 ara güncellemelerini atlayarak doğrudan One UI 7.0'dan One UI 8.0'a geçiş yapacak.

    Samsung'un One UI 8 güncellemesi Temmuz'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android 16 için hızlandırılmış bir yayın takvimi uygulaması da Samsung'un bu hamlesini destekliyor. Android 16'nın Haziran veya Temmuz aylarında kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor. Bu takvim, Samsung'a teorik olarak Android'in en son sürümünü çalıştıran ilk cihazları piyasaya sürme fırsatı sunuyor. Normalde bu ayrıcalık Google'ın Pixel telefonlarına ait olurken Samsung, bu yıl dengeleri değiştirebilir.

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir cihazlarının lansman tarihine ilişkin kesin bilgi bulunmasa da, geçen yılki Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın 10 Temmuz 2024'te tanıtıldığı ve 24 Temmuz'da satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Bu durumda Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin Temmuz ayı ortasında tanıtılması ve ayın sonuna doğru piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzozdan beyaz duman işgüzar ne demek siemens mi bosch mu fexadyne kullananlar yorumlar mokar ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum