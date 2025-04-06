Samsung'un One UI 8 güncellemesi, Temmuz'da yeni katlanabilir cihazlarla geliyor

Galaxy ekosisteminde yeni dönem: One UI 8 ve Android 16 entegrasyonu
Google'ın Android 15'i kesinleştirmesinden tam altı ay sonra bile One UI 7'nin kararlı sürümün henüz yayınlanmaması, kullanıcıların eleştirilerine neden olmuştu. Ancak One UI 8 ile durumun tamamen farklı olacağı görülüyor. Zira yeni rapora göre Samsung, halihazırda One UI 8 için dahili testlere başlamış durumda. Daha da önemlisi, şirket tipik güncelleme alışkanlığının dışına çıkarak, X.1 ve X.1.1 ara güncellemelerini atlayarak doğrudan One UI 7.0'dan One UI 8.0'a geçiş yapacak.
Samsung'un yeni nesil katlanabilir cihazlarının lansman tarihine ilişkin kesin bilgi bulunmasa da, geçen yılki Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın 10 Temmuz 2024'te tanıtıldığı ve 24 Temmuz'da satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Bu durumda Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin Temmuz ayı ortasında tanıtılması ve ayın sonuna doğru piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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