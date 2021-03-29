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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi

    32 yılı geride bırakan emektar Game Boy konsolu şimdi de Bitcoin madenciliğine konu oldu. Amatör bir elektronik mühendisi konsolu Bitcoin zincirine bağlamayı başardı.
    29 Mart 2021, 17:00 (1 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi
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    Kripto para zincirleri üzerinde madencilik yapabilmek için belirli bir seviyede donanım şart ancak bazı amatör ruhlu geliştiriciler efsane olmuş cihazlar üzerinde madencilik yaparak ilginç deneyimler ortaya koyuyor.

    Game Boy ile Bitcoin madenciliği

    Stacksmashing adındaki bir elektronik mühendisi 32 yaşını geride bırakan emektar Game Boy ile Bitcoin madenciliği yapma fikrini denemek istemiş. Biraz harici donanım yardımı alarak bunu başarmış.

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    8-bitlik konsolun internet bağlantısı olmadığı için Pokemon gibi oyunlarda alış veriş için kullanılan seri bağlantı ara yüzünden bir Raspberry Pi bağlayarak dış dünyaya açmış. Sharp LR35902 işlemcisi 4.19MHz hızında çalıştığı için haliyle bir gelir elde edebilmek yıllar sürebilir.

    Bugün madencilik için üst seviye ekran kartları veya özel olarak geliştirilmiş bilgisayar sistemleri kullanılıyor. Yine de belirli bir işlem gücü sunan her sistemin eğlence amaçlı da olsa kripto para kazımı yapabileceğini görmüş olduk.



    https://www.techpowerup.com/280282/nintendo-game-boy-modded-to-mine-bitcoin
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    musty578 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gameboy color 10750tl pazarlıksız, pazarlık edecek olan aramasın.





    çokça gördüğümüz bir ibare oldu artık.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    yakındır artık tost makinesiyle madencilik yapmaya
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çamaşır makinası, televizyon, tablet, akıllı telefon ne kadar elektronik eşya varsa madencilik yaptırsınlar. Dünyada elektroniğin kökü kurusun. Bu işin iyice bilmemnesi çıktı artık.
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    akyurt (umıt akyurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gameboylarda karaborsaya düşer.. nede olsa alıştık
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