Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi

Tam Boyutta Gör

Kripto para zincirleri üzerinde madencilik yapabilmek için belirli bir seviyede donanım şart ancak bazı amatör ruhlu geliştiriciler efsane olmuş cihazlar üzerinde madencilik yaparak ilginç deneyimler ortaya koyuyor.

Game Boy ile Bitcoin madenciliği

Stacksmashing adındaki bir elektronik mühendisi 32 yaşını geride bırakan emektar Game Boy ile Bitcoin madenciliği yapma fikrini denemek istemiş. Biraz harici donanım yardımı alarak bunu başarmış.

İlginizi Çekebilir

Tesla artık Bitcoin ile araç satacak

Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

8-bitlik konsolun internet bağlantısı olmadığı için Pokemon gibi oyunlarda alış veriş için kullanılan seri bağlantı ara yüzünden bir Raspberry Pi bağlayarak dış dünyaya açmış. Sharp LR35902 işlemcisi 4.19MHz hızında çalıştığı için haliyle bir gelir elde edebilmek yıllar sürebilir.

Bugün madencilik için üst seviye ekran kartları veya özel olarak geliştirilmiş bilgisayar sistemleri kullanılıyor. Yine de belirli bir işlem gücü sunan her sistemin eğlence amaçlı da olsa kripto para kazımı yapabileceğini görmüş olduk.

https://www.techpowerup.com/280282/nintendo-game-boy-modded-to-mine-bitcoin

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.