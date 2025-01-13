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Tam Boyutta Gör The Game Awards 2024 etkinliğinde duyurulan Game of Thrones: Kingsroad için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Netmarble tarafından geliştirilen ve önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak olan Game of Thrones: Kingsroad, aksiyon-macera türünde bir RPG oyunu olacak.

Game of Thrones Kingsroad için oynanış fragmanı paylaşıldı

Kaçıranlar için Game of Thrones Kingsroad, Game of Thrones dizisinin 4. sezonu sırasında geçiyor. Bu da Red Wedding'in hemen sonrasında Kuzey'in Boltonlar tarafından ele geçirildiği döneme denk geliyor. Buna paralel olarak Duvar'da Jon Snow büyük bir taarruza hazırlanıyor. Oyuncuların kontrol ettiği karakter ise bu oyun için yaratılan özgün bir karakter olacak. Ayrıca oyunda paralı akser, şövalye ve suikastçı olmak üzere üç farklı karakter sınıfı olacak.

Paylaşılan oynanış görüntülerinde ise, oyunun yeni nesil aksiyon/macera oyunlarından açıkça ilham aldığını görebiliyoruz. Üstelik Netmarble, Game of Thrones Kingsroad Kapalı Beta Testi'nin sadece birkaç gün içinde, 16 Ocak'ta başlayıp 22 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'den de erişilebilir olacak.

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Kayıtlar Android ve Windows PC için bu sayfada açık. Evet, oyunu platformda oynamak için bir PC başlatıcısı olacak. Kingsroad'un 2025'te oyunseverlerle buluşacağı açıklanmış olsa da şimdilik daha net bir çıkış tarihi verilmedi.

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Game of Thrones Kingsroad için oynanış fragmanı paylaşıldı!