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    Anlık Bildirim

    GameStop, FTX ile el sıkıştı

    GameStop, gelirlerinde kayıp yaşamayı sürdürürken, kripto alanındaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket dijital varlık satışına odaklanmaya devam ederken, FTX ile ortaklık kurduğunu duyurdu. 
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    GameStop, FTX ile el sıkıştı
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    GameStop, oyun ve kripto topluluğu arasındaki etkileşimi geliştirme amacıyla, kripto para borsası FTX ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği, oyun dünyasının ve kripto sektörünün bağlantısının artmasına olanak sağlayacak. 

    Yapılan açıklamaya göre iki şirket, e-ticaret ve pazarlama girişimlerini destekleyecek. Ayrıca GameStop’un bazı mağazalarında FTX’in hediye kartları da yer alacak.

    Anlaşmanın şartları ise henüz açıklanmış değil. GameStop’un NFT pazaryeri kısa bir süre önce faaliyete geçti ve Coinbase’in hacimlerini geride bırakan güçlü hacimler elde etmeyi başardı. GameStop’un hisseleri de 2. çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından yüzde 10 civarında bir artış yaşadı.

    GameStop hisseleri şirketin son kazançlarını açıklamasının ardından yüzde 11,4 oranında arttı. GameStop, FTX ortaklığına dair daha fazla detay şimdilik açıklamadı. Son olarak GameStop geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı NFT pazar yerinde günlük işlem bakımından düşüş yaşadığını açıklamıştı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 10 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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