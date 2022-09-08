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    Kripto dolandırıcılarının yeni kozu Apple iPhone 14 lansmanı oldu

    Kripto para dolandırıcıları, sosyal medya üzerinden kurbanlarını avlamak için farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Bu kez sahte Apple yayını açarak kurbanlarını avladılar.
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    Kripto dolandırıcıları, sahte Apple yayını açtı
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    Sosyal medyayı kullanarak kurbanlarını avlamak isteyen kripto para dolandırıcılarının yeni kozu dünkü Apple'ın iPhone 14 lansmanı oldu. Kripto para dolandırıcıları sahte canlı yayınlarla kurbanlarını avlıyor. Kimi zaman Elon Musk kimi zaman da Vitalik Buterin‘in videolarını kullanarak canlı yayınlar düzenleyen bu dolandırıcılar, bu sefer Apple’ın etkinliğini taklit etti.

    Dolandırıcılar, canlı yayında Apple CEO’su Tim Cook’un 2018’de CNN’e verdiği bir röportajı kullandı. Videonun çok sayıda kullanıcıya ulaşılabilmesi amacıyla başlık ve açıklama kısmında Apple ile ilgili birçok anahtar kelimeye yer verildi.

    Apple’ın etkinliği sırasında açılan YouTube üzerinden açılan "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022.” başlıklı sahte yayını yaklaşık 70 bin kişi seyretti. YouTube, bazı kullanıcılara bu yayını anasayfada önerdi.

    Yayındaki Ethereum ve Bitcoin logolarına tıklayan seyirciler, Apple ile ilgisi olmayan sahte bir web sitesine yönlendirildi. Bu sitede sahte vaatler ile kullanıcıların cüzdan bilgilerini girmesi isteniyor. Sonrasında cüzdandaki Bitcoin ve Ethereum'ları boşaltıyor. YouTube geç aksiyon alarak bu yayını uzun zaman sonra kaldırdı. Geçen yılki Apple etkinliğinde de sahte bir yayın açılmış ve 165 bin canlı izleyiciye ulaşılmıştı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 8 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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