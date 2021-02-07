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    GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor

    Geçtiğimiz haftaların en popüler olaylarından biri olan GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor. Toplamda 6 proje geliştirme aşamasında.
    07 Şubat 2021, 10:00 (1 hf.)
    993
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor
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    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Reddit'in WallStreetBets isimli konusunda örgütlenen büyük bir grup Amerika'daki dev şirketlere kafa tuttu ve batmak üzere olan GameStop'un hisselerini 400 doların üzerine çıkarttı. Bu olayların bir gün filmi, dizisi veya belgeseli geleceğini tahmin ediyorduk ancak bu kadar kısa süre içerisinde altı farklı proje duyurulmasını beklemiyorduk.

    Ayrıca Bkz. "Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi"

    Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar ile ilgili bir dizi, iki adet de film birkaç gün önce duyurulmuştu. Hatta filmlerden birini de Netflix hazırlıyor. Bu olaylardan sonra üç farklı yapım daha duyuruldu. Yapımlardan biri belgesel ikisi film. Filmlerden dikkat çekeni ise HBO'dan geliyor.

    Daha öncesinde duyurulan üç farklı yapımı sizlere bu haberimizde aktarmıştık. Duyurulan yeni yapımlar arasında en dikkat çekeni şüphesiz HBO'nun filmi. The Wrap'in haberine göre, projeye Blumhouse Productions'tan Jason Blum ve popüler dizi Billions'ın ortak yaratıcısı Andrew Ross Sorkin liderlik edecek. Eski HBO Films başkanı Len Amato yönetici yapımcı olarak görev alacak. Açıklamaya göre HBO'nun filmi The Big Short ve The Social Network tarzında bir film olacak.



    https://screenrant.com/gamestop-stock-movie-hbo-jason-blum-development/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O hisseleri yükseltmek için uğraşanlar hala ellerinde tutuyor mu acaba? Yoksa ellerindeki parayı güya savaşta olduklarına mı aktarmış oldular. Bahsi geçen hisselerin güncel fiyatını bilen var mı?
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    Saerosx 1 hf. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Netten baktım, 63.77$ olarak gösteriyor
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    ucuzken alip sonradan satanlar yasadi elinde kalanlar ise... Allah kolaylik versin
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