Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi

Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı Spider-Man serisinin üçüncü filminin yapımı devam ediyor. Filmin başrolü Tom Holland da geçtiğimiz günlerde film ile ilgili fazlasıyla heyecanlandıran yorumlarda bulundu.İlginizi Çekebilir The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!
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Geçtiğimiz aylarda Spider-Man 3'ün kadrosunda bulunacağına dair birçok söylenti çıktı. Evrenin başındaki isim Kevin Feige de bu isimlerden bazılarının doğru bazılarının yanlış olduğunu açıkladı. Eski Spider-Man filmlerinin başrolleri, kötü adamları; Daredevil dizisinin başrolü ve Doctor Strange'in olacağı açıklandı. Hatta geçtiğimiz gün de Willem Dafoe'nun sette gördüldüğü söylendi. Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina dışında şu anda resmi olarak onaylanan başka bir oyuncu bulunmuyor.
Tom Holland ise verdiği röportajda, Spider-Man 3'ün şu ana kadar yapılmış en iyi bağımsız süper kahraman filmi olduğunu söyledi. Özellikle senaryo anlamında gayet güzel bir iş çıkartmış film ve daha önce böylesine bir süper kahraman filmi görmediğini söyledi.
Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Konuk olmas ıbeklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.
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birde marvel evreninde paralel evrenler mevzusu var,her evrende her karekter var ama yaşantıları değişik.marvel o açıdan yaklaştığı için böyle saçma sapan hikayeler çıkıyor ama tartışmasız en iyi seri tobey in oynadığı seriydi.tobey magurie 4.film teklifi gelmesine rağmen oynamak istememiş ve o seri bitirilmişti.Gerçi 3. filmdede birçok sıkıntılar yaşanmış,tobey magurie de bir daha süper kahraman filmlerinde oynamacağını söylemişti.fakat ne ironiktirki tobey magurie spiderman filmlerinden sonra kariyedi tepetaklak oldu.kumar bağımlısı olduğu ortaya çıkınca ismi bir hayli zedelenmişti.
Tom Holland ın oyunculuğu kötü o veled tipinide beğenmiyorum.Bunun elinden birileri tutmuş daha çok filmlerde göreceğiz bu veled yüzlüyü...
yalnız spiderman serisi 3üncü sefer reboot'a dönünce artık kabak tadı verdi bana göre
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