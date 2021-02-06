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    Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi

    Son açıklanan oyuncular ve bilgiler ile hayranları fazlasıyla meraklı bir bekleyişe sürükleyen Spider-Man 3, Tom Holland'ın söylediğine göre de en iyi süper kahraman filmi olacak.
    06 Şubat 2021, 14:00 (1 hf.)
    12,9b
    2
    32
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi
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    Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı Spider-Man serisinin üçüncü filminin yapımı devam ediyor. Filmin başrolü Tom Holland da geçtiğimiz günlerde film ile ilgili fazlasıyla heyecanlandıran yorumlarda bulundu.

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    Ayrıca Bkz. "Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip"

    Geçtiğimiz aylarda Spider-Man 3'ün kadrosunda bulunacağına dair birçok söylenti çıktı. Evrenin başındaki isim Kevin Feige de bu isimlerden bazılarının doğru bazılarının yanlış olduğunu açıkladı. Eski Spider-Man filmlerinin başrolleri, kötü adamları; Daredevil dizisinin başrolü ve Doctor Strange'in olacağı açıklandı. Hatta geçtiğimiz gün de Willem Dafoe'nun sette gördüldüğü söylendi. Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina dışında şu anda resmi olarak onaylanan başka bir oyuncu bulunmuyor.

    Tom Holland ise verdiği röportajda, Spider-Man 3'ün şu ana kadar yapılmış en iyi bağımsız süper kahraman filmi olduğunu söyledi. Özellikle senaryo anlamında gayet güzel bir iş çıkartmış film ve daha önce böylesine bir süper kahraman filmi görmediğini söyledi.

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Konuk olmas ıbeklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict CumberbatchTobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.



    https://screenrant.com/spiderman-3-tom-holland-script-reaction-superhero-movie/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kuklacini (bugra aslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tom Holland oyunculuk vs beğenen var mı ? Marvel sürekli reklamını yapıyor çünkü para kazanıyor.Komik değil,oyunculuk kötü bana vasat geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Christopher Nolan ve Christian Bale'li batman filmlerinin yanını yaklaşsında görelim.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabi tabi..
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bıktık artık süper kahramanlardan, dünyanın son anda 64646 kere kurtarılmasından.
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    DARTH_BLACK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    tobey magure yoksa izlenmeyecek bir film olacak yine..bu çocuk bu karektere uymuyor ama zorluyorlar her nedense.

    birde marvel evreninde paralel evrenler mevzusu var,her evrende her karekter var ama yaşantıları değişik.marvel o açıdan yaklaştığı için böyle saçma sapan hikayeler çıkıyor ama tartışmasız en iyi seri tobey in oynadığı seriydi.tobey magurie 4.film teklifi gelmesine rağmen oynamak istememiş ve o seri bitirilmişti.Gerçi 3. filmdede birçok sıkıntılar yaşanmış,tobey magurie de bir daha süper kahraman filmlerinde oynamacağını söylemişti.fakat ne ironiktirki tobey magurie spiderman filmlerinden sonra kariyedi tepetaklak oldu.kumar bağımlısı olduğu ortaya çıkınca ismi bir hayli zedelenmişti.
    Yanıtla +1
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    Curb (Yusuf ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Marvel'in hiçbir filmi Kış Askeri kadar iyi olamaz. El şeyini görmeyen kendininkini balta sanarmış hesabı.
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    Reaper87 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Baydı artık aynı hikayeyi yıllardır farklı oyuncularla çekiyorlar.

    Tom Holland ın oyunculuğu kötü o veled tipinide beğenmiyorum.Bunun elinden birileri tutmuş daha çok filmlerde göreceğiz bu veled yüzlüyü...
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    en iyi canlandıran bana göre andrew garfield'dı

    yalnız spiderman serisi 3üncü sefer reboot'a dönünce artık kabak tadı verdi bana göre
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    alpalp84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Örümcek Adam 2'yi geçebileceğini sanmıyorum.



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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tom Holland çizgi film karakteriyle birebir aynı gibi hem konuşkan hem esprili.
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki adam kayırma onlarda da var.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Spiderman tobey ile başlamış ve yine tobey ile bitmiştir.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oda biliyor Tobey maguire siz spiderman,mı olur kendini satma politikası başka bişi degil gelsin izlesinler çabası
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