Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi

Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı Spider-Man serisinin üçüncü filminin yapımı devam ediyor. Filmin başrolü Tom Holland da geçtiğimiz günlerde film ile ilgili fazlasıyla heyecanlandıran yorumlarda bulundu.

