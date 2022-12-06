GameStop işten çıkarmalara başladı

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GameStop, yaklaşan kazanç raporu öncesinde birçok çalışanını işten çıkardı. Axios’a göre, şirketin kripto cüzdanının arkasındaki ekip özellikle ağır darbe aldı. GameStop’un Baş Yazılım Mühendisi Daniel Williams, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda; e-ticaret ürün ve mühendis çalışanlarının da dahil olduğunu vurgulayarak; “GameStop’ta şu anda devam etmekte olan büyük bir işten çıkarma turu daha” olduğunu paylaştı. Williams daha sonra yaptığı bir yorumda, resmi bir şirket duyurusu yapılacağını söyledi.

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Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler, kripto şirketlerini olumsuz etkiliyor. Birçok şirket sektörde kalabilmek için çalışanlarını işten çıkarma kararı alıyor. Son olarak bu akıma katılan isim GameStop oldu.

Video oyunu perakendecisi GameStop, yaklaşan kazanç raporu öncesinde bugün bir grup çalışanını daha işten çıkardı. Axios’a göre, şirketin kripto cüzdanının arkasındaki ekip özellikle ağır darbe aldı.

Şirketin hareketinden etkilendiğini yazan blockchain ve iOS mühendisi Brandon Jenniges de dahil olmak üzere çok sayıda eski çalışan, bugün LinkedIn’deki işten çıkarmalarla ilgili genel durum güncellemelerini paylaştı.

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