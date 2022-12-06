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    Anlık Bildirim

    GameStop işten çıkarmalara başladı

    Kripto paralardan büyük darbe alan GameStop, küçülmeye gidiyor. Şirket ilk hamle olarak çalışanları işten çıkarmaya başladı.                                            
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    GameStop işten çıkarmalara başladı Tam Boyutta Gör

    GameStop, yaklaşan kazanç raporu öncesinde birçok çalışanını işten çıkardı. Axios’a göre, şirketin kripto cüzdanının arkasındaki ekip özellikle ağır darbe aldı. GameStop’un Baş Yazılım Mühendisi Daniel Williams, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda; e-ticaret ürün ve mühendis çalışanlarının da dahil olduğunu vurgulayarak; “GameStop’ta şu anda devam etmekte olan büyük bir işten çıkarma turu daha” olduğunu paylaştı. Williams daha sonra yaptığı bir yorumda, resmi bir şirket duyurusu yapılacağını söyledi.

    Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler, kripto şirketlerini olumsuz etkiliyor. Birçok şirket sektörde kalabilmek için çalışanlarını işten çıkarma kararı alıyor. Son olarak bu akıma katılan isim GameStop oldu. 

    Video oyunu perakendecisi GameStop, yaklaşan kazanç raporu öncesinde bugün bir grup çalışanını daha işten çıkardı. Axios’a göre, şirketin kripto cüzdanının arkasındaki ekip özellikle ağır darbe aldı.

    Şirketin hareketinden etkilendiğini yazan blockchain ve iOS mühendisi Brandon Jenniges de dahil olmak üzere çok sayıda eski çalışan, bugün LinkedIn’deki işten çıkarmalarla ilgili genel durum güncellemelerini paylaştı. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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