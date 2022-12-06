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    Bitcoin önümüzdeki yıl çakılabilir: Tahminler 5000 Dolar seviyesini öngörüyor

    Standard Chartered’un 2023'ün finansal piyasa sürprizlerine göre Bitcoin, gelecek yıl mevcut 17.000 Dolar değer seviyesinden yüzde 70’lik bir düşüş yaşayarak 5000 Dolar seviyesine gerileyebilir.
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    bitcoin Tam Boyutta Gör
    Standard Chartered, “2023′ün finansal piyasa sürprizleri” başlıklı bir notta, “piyasalar tarafından düşük fiyatlandırıldığını düşündüğümüz” bir dizi olası senaryoyu özetledi. Bu bağlamda bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered’a göre, Bitcoin önümüzdeki yıl mevcut değerinin yüzde 70’ini kaybedebilir.

    Bitcoin, 5000 Dolar seviyesini görebilir

    Standard Chartered, halihazırda 17.000 Dolar seviyesinde bulunan Bitcoin’in yüzde 70 değer kaybıyla 2023 yılında 5.000 Dolar seviyesine kadar düşebileceğini belirtiyor. Standard Chartered Bank’ın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen yaptığı açıklamada, “Gittikçe daha fazla kripto şirketi ve borsası yetersiz likidite ile karşılaşıyor, bu da daha fazla iflasa ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninin çökmesine yol açıyor” dedi.

    Bitcoin önümüzdeki yıl çakılabilir Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, bir dizi yüksek profilli proje ve şirket çöküşünün ardından bu yıl şimdiden %60′tan fazla değer kaybı yaşadı. En son ve en büyük kayıp, iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX oldu. FTX serpintisinden kaynaklanan etki ise piyasaya yayılmaya devam ediyor.

    Robertsen ayrıca Bitcoin’in fiyatının düşüşü ile aynı zaman diliminde altının daha da güçleneceğini belirtiyor. Yatırımcılar, piyasanın güvenilmez ve aşırı oynak olduğu zamanlardan istikrar için emtiaya akın etmekte ve dolayısıyla altının kendisini güvenli bir liman olarak yeniden tesis edebileceği belirtilmekte.

    Standard Chartered’ın öngörüsü Bitcoin hakkındaki tek düşüş görüşü değil. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius geçen hafta artan faiz oranları ve ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle 2023’te Bitcoin’in 10.000 Dolar’a düşeceğini tahmin etmişti. Bununla birlikte Girişim Kapitalisti Tim Draper ise Bitcoin’in gelecek yıl 250.000 Doları göreceğini söylemişti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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