Bitcoin önümüzdeki yıl çakılabilir: Tahminler 5000 Dolar seviyesini öngörüyor

Tam Boyutta Gör Standard Chartered, “2023′ün finansal piyasa sürprizleri” başlıklı bir notta, “piyasalar tarafından düşük fiyatlandırıldığını düşündüğümüz” bir dizi olası senaryoyu özetledi. Bu bağlamda bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered’a göre, Bitcoin önümüzdeki yıl mevcut değerinin yüzde 70’ini kaybedebilir.

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Bitcoin, 5000 Dolar seviyesini görebilir

Standard Chartered, halihazırda 17.000 Dolar seviyesinde bulunan Bitcoin’in yüzde 70 değer kaybıyla 2023 yılında 5.000 Dolar seviyesine kadar düşebileceğini belirtiyor. Standard Chartered Bank’ın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen yaptığı açıklamada, “Gittikçe daha fazla kripto şirketi ve borsası yetersiz likidite ile karşılaşıyor, bu da daha fazla iflasa ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninin çökmesine yol açıyor” dedi.

Tam Boyutta Gör Bitcoin, bir dizi yüksek profilli proje ve şirket çöküşünün ardından bu yıl şimdiden %60′tan fazla değer kaybı yaşadı. En son ve en büyük kayıp, iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX oldu. FTX serpintisinden kaynaklanan etki ise piyasaya yayılmaya devam ediyor.

Robertsen ayrıca Bitcoin’in fiyatının düşüşü ile aynı zaman diliminde altının daha da güçleneceğini belirtiyor. Yatırımcılar, piyasanın güvenilmez ve aşırı oynak olduğu zamanlardan istikrar için emtiaya akın etmekte ve dolayısıyla altının kendisini güvenli bir liman olarak yeniden tesis edebileceği belirtilmekte.

Standard Chartered’ın öngörüsü Bitcoin hakkındaki tek düşüş görüşü değil. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius geçen hafta artan faiz oranları ve ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle 2023’te Bitcoin’in 10.000 Dolar’a düşeceğini tahmin etmişti. Bununla birlikte Girişim Kapitalisti Tim Draper ise Bitcoin’in gelecek yıl 250.000 Doları göreceğini söylemişti.

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