Bitcoin önümüzdeki yıl çakılabilir: Tahminler 5000 Dolar seviyesini öngörüyor

Bitcoin, 5000 Dolar seviyesini görebilir
Standard Chartered, halihazırda 17.000 Dolar seviyesinde bulunan Bitcoin’in yüzde 70 değer kaybıyla 2023 yılında 5.000 Dolar seviyesine kadar düşebileceğini belirtiyor. Standard Chartered Bank’ın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen yaptığı açıklamada, “Gittikçe daha fazla kripto şirketi ve borsası yetersiz likidite ile karşılaşıyor, bu da daha fazla iflasa ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninin çökmesine yol açıyor” dedi.
Robertsen ayrıca Bitcoin’in fiyatının düşüşü ile aynı zaman diliminde altının daha da güçleneceğini belirtiyor. Yatırımcılar, piyasanın güvenilmez ve aşırı oynak olduğu zamanlardan istikrar için emtiaya akın etmekte ve dolayısıyla altının kendisini güvenli bir liman olarak yeniden tesis edebileceği belirtilmekte.
Standard Chartered’ın öngörüsü Bitcoin hakkındaki tek düşüş görüşü değil. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius geçen hafta artan faiz oranları ve ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle 2023’te Bitcoin’in 10.000 Dolar’a düşeceğini tahmin etmişti. Bununla birlikte Girişim Kapitalisti Tim Draper ise Bitcoin’in gelecek yıl 250.000 Doları göreceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım