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Oyun ve e-spor devi GameStop, dördüncü çeyrek mali kazanç raporunu açıkladığı toplantıda, NFT pazaryeri için 2022'nin ikinci çeyreğini işaret etti. Toplantıda ayrıca 2021'in dördüncü çeyrek mali verileri de açıkladı. Bu açıklamada yeni büyüme fırsatlarına da gönderme yapıldı.

Yapılan toplantıda şu ifadeler yer verildi:

“Temel tekliflerimizi ölçeklendirip genişlettikçe, aynı anda blok zinciri, dijital varlıklar (NFT’ler dahil), Web 3.0 teknolojisi ve mağazalarımız için büyümeye yatırım yapacağız”

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Şirket ayrıca, dördüncü çeyrekte blockchain oyun, e-ticaret ve teknoloji gibi alanlarda deneyim sahibi birçok kişiyi işe aldığını da vurguladı. Son olarak belirtmek gerekirse GameStop, kısa süre önce NFT planları için Layer-2 sistemi Immutable X ile iş birliği yaptığını açıklamıştı. Şirket, 150 milyon dolara kadar IMX tokenları sağlayacağını belirtti. Ayrıca, NFT oyunlarına odaklanan 100 milyon dolarlık fonunu Immutable X’te kullanacağını açıkladı.

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GameStop'un NFT pazaryeri ikinci çeyrekte açılacak