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    Binance uygulamasına PancakeSwap entegre edildi

    Binance borsasının uygulaması içerisinde yakın zamanda PancakeSwap borsasına erişerek işlem yapabileceksiniz. Belirli kullanıcılar için test süreci başlamış durumda. 
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    BNB blok zincirinin en büyük merkeziyetsiz borsası konumundaki PancakeSwap en büyük borsasındaki yerini aldı. Binance uygulaması içerisinden artık PancakeSwap borsasına erişmek mümkün.

    Binance ve PancakeSwap iş birliği

    PancakeSwap borsasının normalde mobil uygulaması mevcut değil. TrustWallet ve MetaMask gibi cüzdanların içerisindeki tarayıcılardan erişim sağlanabiliyor. Cüzdanınızı bağlayarak burada işlem yapabiliyorsunuz.

    Uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda artık Binance uygulaması içerisinde mini uygulamalar sekmesinde PancakeSwap da yerini aldı. Şimdilik küçük bir grupla devam eden beta testlerinde artık doğrudan PancakeSwap borsasına erişmek mümkün.

    Kullanıcılar ana sayfayı aşağı doğru çekerek üst kısımdaki ikinci menüye ulaşıyor. Sonrasında burada arama yaparak uygulamaya erişebiliyor. Bu noktada yine uygulama içerisinde Defi Wallet veya spot cüzdana bağlanarak kullanılabilecek. Yakın zamanda mini uygulamanın tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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