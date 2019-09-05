GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı

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GameX Uluslararası Dijital Oyun Fuarı, 4 – 8 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenen fuara yerli ve yabancı çok sayıda eğlence firması katılıyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX’e katılan firmaların yeni oyunlarını ve oyun aksesuarlarını deneyimleyebileceğiz. Ayrıca Espor turnuvaları, cosplay yarışmaları ve drone ligi düzenlenecek.

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PC, mobil, konsol ve platform oyuncularına dair çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği GameX’e katılımlar ücretli. Günlük bilet 20 TL, kombine bilet ise 70 TL olarak ücretlendiriliyor.

Fuar hakkında detaylı bilgiye ve biletlere https://www.gamex.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.