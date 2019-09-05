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GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı

Türkiye'nin önde gelen oyun fuarlarından GameX Uluslararası Dijital Oyun Fuarı başladı. Fuara katılımlar 20 TL ile 150 TL arasında ücretlendiriliyor. Pazar gününe kadar devam edecek.
21 sa. (Son Güncelleme: 21 sa.)
865
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2
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı
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GameX Uluslararası Dijital Oyun Fuarı, 4 – 8 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenen fuara yerli ve yabancı çok sayıda eğlence firması katılıyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX’e katılan firmaların yeni oyunlarını ve oyun aksesuarlarını deneyimleyebileceğiz. Ayrıca Espor turnuvaları, cosplay yarışmaları ve drone ligi düzenlenecek.

Ayrıca Bkz. "Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor"

PC, mobil, konsol ve platform oyuncularına dair çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği GameX’e katılımlar ücretli. Günlük bilet 20 TL, kombine bilet ise 70 TL olarak ücretlendiriliyor.

Fuar hakkında detaylı bilgiye ve biletlere https://www.gamex.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.



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y-emre 20 sa. en beğenilen
Tip-2 diyabet ve obezite fuarı da diyebiliriz. Tüm gün oturulan bir faaliyete enerji içeceğinin sponsor olması şaka gibi.
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Galatas4ray 17 sa.
Girişte para vermeleri gerekirken bide para alıyorlar.
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y-emre 20 sa. en beğenilen
Tip-2 diyabet ve obezite fuarı da diyebiliriz. Tüm gün oturulan bir faaliyete enerji içeceğinin sponsor olması şaka gibi.
Yanıtla +7
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