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Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor

Steam'in merakla beklenen yeni kütüphane tasarımı çok yakında oyunseverlerle buluşacak. Valve, yeni tasarımın 17 Eylül'de açık beta şeklinde kullanıcılara sunulacağını açıkladı.
23 sa. (Son Güncelleme: 23 sa.)
3,1b
9
13
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Steam'in artık eskimiş tasarımıyla eleştiriler alan kütüphane sayfası nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Valve, yeni kütüphane tasarımının 17 Eylül itibarıyla açık beta olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Yeni tasarım bir süredir kapalı betada test ediliyordu.

Yeni tasarım neler sunuyor?


-Steam'in yeni kütüphane tasarımı modern görünüşünün yanı sıra kullanışlı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sayfanın sağ tarafının "Yeni neler var?", "En son oynadığınız oyunlar" ve "Arkadaşlarınızın en son oynadığı oyunlar" şeklinde bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Büyük oyun görselleriyle desteklenen bu kısmın çok hoş bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

-Sayfanın sol kısmında ise yine eskisi gibi oyunların isimleriyle yer aldığı bir liste görülüyor. Ancak Valve buraya da çok önemli bazı yenilikler getirmiş. Şirket özellikle de "etiketler" özelliğine büyük dikkat çekiyor. Etiketler ile birlikte oyunlarınızı istediğiniz gibi kategorileştirebileceksiniz. Yani artık eskisi gibi 100 farklı oyunu alt alta görmeniz gerekmeyecek. Ayrıca "akıllı koleksiyonlar" özelliğiyle birlikte örneğin yeni satın aldığınız bir RPG oyunu otomatik olarak RPG kategorisine aktarılacak.

-Steam son olarak oyunların kütüphanedeki kendilerine özel sayfalarında da tamamıyla bir tasarım değişikliğine gitmiş. Aşağıda Slay the Spire oyunun örnek sayfası görülüyor. Oyunla ilgili gerçekleşen son etkinlikler, oyuna getirilen yeni güncellemeler, arkadaş etkinlikleri gibi birçok şey bu kısımda görülebilecek.



https://www.theverge.com/2019/9/4/20849747/valve-steam-library-redesign-epic-games-store-discord-collections-events-labs Yorum Yaz
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in.vita 21 sa. en beğenilen
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Haplo 14 sa.
Şaka yapıyorsunuz heralde, kategorileme hep vardı. Sağ tarafa yalnızca "say something about this game to your friends" kısmını eklemişler; eğer yalnızca arkadaşlara görünüyorsa eğlenceli bir özellik olabilir. Geri kalanların hepsi vardı. "View all friends who play this game" yazısına tıklarsanız kim, son 2 haftada ne kadar oynamış, toplamda ne kadar oyamış hepsini görüyordunuz. Son 3 haber "recent news" kısmında yazıyor zaten, tıklarsanız tüm haber geçmişini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta oyunla ilgili tüm bağlantılara tek tıkla ulaşabiliyordunuz, hatta pdf halinde kullanım klavuzu bile var bilmiyorum kaç kişi farkında.
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paco_ct 15 sa.
aslında zaten kullanılabilir bir durumda çok oynamalarına gerek yok bence fazla oynanan şey bozuluyor bu dönemde :D :P ben memnunum halinden
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JuliusStrasser 18 sa.
fena değil ama çok oynamasınlar.
chat'i zaten yaprak gibi yaptılar
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mck94 18 sa.
Modern tasarim modern degil?
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HoLyZz! 19 sa.
Sadece iç dizayn değişikliği var, üst menüler ve dizaynı aynı. Ne anladık bu işten.
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GAMBIT 19 sa. HoLyZz!
Sadece kütüphane sayfası değişiyor. Genel bir tasarım değişikliği değil.
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Queen Hentai 20 sa.
Remake ile remade örneği gibi. Hangisi olduğuna siz karar verin. 😁
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yorumculuklar 20 sa.
Arayüz kötü bu yeni getirecekleri görsellerdeki gibiyse yine kötü (oyunların listelendiği kısım). Oyun detayları sayfasını beğendim açıkçası. Rekabet güzel bir şey, yıllardır aynı tasarımla bir noktaya kadar gidilebilir. Lakin diğer oyun mağazası arayüzlerinin durumu Steam'den daha da kötü.
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game07 20 sa.
Yeterli bence liste şeklinin bozulması çok oyunu olanlar için kullanışlılığı bozar ki Steam kulanıcılarının çoğunda 100'ün üstünde oyun vardır.
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Virinom 17 sa. game07
Windows'un başlat menüsü tarzı bir şey yapılabilir. Çok hızlı çalışan bir arama kutusu ile liste yöntemini kimse aramaz. Epic Store'un arayüzünü oldukça beğeniyorum örnek olarak. Sadece biraz hantal.
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in.vita 21 sa. en beğenilen
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MR.BERK 22 sa.
E aynısın yeşili.
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