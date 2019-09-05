Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor

Yeni tasarım neler sunuyor?

Steam'in artık eskimiş tasarımıyla eleştiriler alan kütüphane sayfası nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan, yeni kütüphane tasarımınınaçık beta olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Yeni tasarım bir süredir kapalı betada test ediliyordu.-Steam'in yeni kütüphane tasarımı modern görünüşünün yanı sıra kullanışlı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sayfanın sağ tarafının "Yeni neler var?", "En son oynadığınız oyunlar" ve "Arkadaşlarınızın en son oynadığı oyunlar" şeklinde bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Büyük oyun görselleriyle desteklenen bu kısmın çok hoş bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz.-Sayfanın sol kısmında ise yine eskisi gibi oyunların isimleriyle yer aldığı bir liste görülüyor. Ancak Valve buraya da çok önemli bazı yenilikler getirmiş. Şirket özellikle de "etiketler" özelliğine büyük dikkat çekiyor. Etiketler ile birlikte oyunlarınızı istediğiniz gibi kategorileştirebileceksiniz. Yani artık eskisi gibi 100 farklı oyunu alt alta görmeniz gerekmeyecek. Ayrıca "akıllı koleksiyonlar" özelliğiyle birlikte örneğin yeni satın aldığınız bir RPG oyunu otomatik olarak RPG kategorisine aktarılacak.-Steam son olarak oyunların kütüphanedeki kendilerine özel sayfalarında da tamamıyla bir tasarım değişikliğine gitmiş. Aşağıda Slay the Spire oyunun örnek sayfası görülüyor. Oyunla ilgili gerçekleşen son etkinlikler, oyuna getirilen yeni güncellemeler, arkadaş etkinlikleri gibi birçok şey bu kısımda görülebilecek.