Gateway'den ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar: Gateway EC14D01h

Amerikalı bilgisayar üreticilerinden Gateway, ultra taşınabilir yapıda olan dizüstü bilgisayarı Gateway EC14D01h'yi tanıttı. Gateway'in EC14D01h modelinde, 1.3 GHz'lık Intel Pentium ULV SU4100 işlemciye yer verildiği ve sistem belleğinin 4GB DDR2 olduğu açıklandı. Sistem belleğinin maksimum 8GB DDR2 olduğu dizüstü bilgisayarın 320 GB depolama alanı var. Grafik işlemcisi tercihini Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD'den yana kullanan Gateway'in EC14D01h modelinde 11.6 inç boyutunda LED aydınlatmalı 1366 x 768 çözünürlükte ekran bulunuyor.

Gateway EC14D01h modelinde entegre 8X Super-Multi DVD yazıcıya, web kamerasına yer verilmiş. Intel ® Wi-Fi Link 1000 802.11b/g/Draft-N kablosuz çözümüne sahip olan dizüstü bilgisayarda 3 adet USB 2.0 girişi ve HDMI and S/PDIF çıkışları bulunuyor. Gateway firmasının hazırladığı ultra hafif dizüstü bilgisayar EC14D01h'nin bu ayın sonlarında 580$ fiyatla piyasa girmesi bekleniyor