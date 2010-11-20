Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu

Çarşamba günü başlayan ve hala devam eden Los Angeles Auto Show'un yıldız otomobilleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk olarak Paris Motor Show'da sergilenen ve fuarın en iddialı otomobillerinden biri olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da en önemli modellerinden biri olmayı başardı. Los Angeles Auto Show'un internet sitesinde yapılan bir ankette fuarı gezen otomobil severleri en çok etkileyen otomobil olarak Jaguar C-X75 açık bir farkla en yüksek oyu aldı.

Gelecekten gelen müthiş tasarımının yanısıra, Jaguar C-X75 teknolojinin geldiği son noktalardan biri olarak ifade ediliyor. Otomobil, her tekerleğinde birer elektrik motoruna ve menzil arttırıcı gaz türbini motoruna sahip. Elektrik motorlarının her birinin gücü ise tam 195 beygir! Gaz türbini motoru bataryalar boşaldığında devreye giriyor ve 188 beygir güç üretebiliyor. Otomobilin bataryaları 6 saatte şarj edilebiliyor ve C-X75 tek şarjla yaklaşık 110 kilometre yol alabiliyor. Gaz türbini motorunun devreye girmesiyle ise otomobilin menzili 560 kilometreye ulaşıyor. Jaguar'a göre bu müthiş otomobil 330 kilometre/saat maksimum hıza sahip.

Jaguar, 2013 yılında üretim versiyonu için prototip modeller geliştirmeyi ve daha sonra yine C-X75 baz alınarak sınırlı üretim versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.