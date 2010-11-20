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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu
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Çarşamba günü başlayan ve hala devam eden Los Angeles Auto Show'un yıldız otomobilleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk olarak Paris Motor Show'da sergilenen ve fuarın en iddialı otomobillerinden biri olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da en önemli modellerinden biri olmayı başardı. Los Angeles Auto Show'un internet sitesinde yapılan bir ankette fuarı gezen otomobil severleri en çok etkileyen otomobil olarak Jaguar C-X75 açık bir farkla en yüksek oyu aldı.

Gelecekten gelen müthiş tasarımının yanısıra, Jaguar C-X75 teknolojinin geldiği son noktalardan biri olarak ifade ediliyor. Otomobil, her tekerleğinde birer elektrik motoruna ve menzil arttırıcı gaz türbini motoruna sahip. Elektrik motorlarının her birinin gücü ise tam 195 beygir! Gaz türbini motoru bataryalar boşaldığında devreye giriyor ve 188 beygir güç üretebiliyor. Otomobilin bataryaları 6 saatte şarj edilebiliyor ve C-X75 tek şarjla yaklaşık 110 kilometre yol alabiliyor. Gaz türbini motorunun devreye girmesiyle ise otomobilin menzili 560 kilometreye ulaşıyor. Jaguar'a göre bu müthiş otomobil 330 kilometre/saat maksimum hıza sahip.

Jaguar, 2013 yılında üretim versiyonu için prototip modeller geliştirmeyi ve daha sonra yine C-X75 baz alınarak sınırlı üretim versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu
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Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu
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Gaz türbini motoruna sahip Jaguar C-X75, Los Angeles Auto Show'un da yıldızı oldu
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darkaura 9 yıl
gas turbinin hafiflik icin tercih edildigi acik. 188bg ureten bir versiyonu muhtemelen cok kucuk ve hafiftir. bataryayida katinca arac iki motor agirligi tasimaz boylece.
parasi onemli degil, cevreyi onemsiyorum elektrik hibrid isterim ama performansdanda odun vermem diyenler icin.
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SuperSantorelli 6 yıl
cidden bu wankel motor camiasına kapak olacak türden bir cevap gelmiş jaguar company'den..
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0tt0m@n 9 yıl
Gaz türbini uygun bir karşılık değil, "jet motoru" demek daha uygun olur.
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TikaMasala 9 yıl
Gaz tirbünü nedir??
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korsanzeki168 9 yıl
gaz tribünü varmış çok yakar az kaçar bu.
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Mordeaur 9 yıl
Jaguar tasarımları her daim kaliteli.
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MxFxOx 9 yıl
Gördüğüm en havalı araba çok deli
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HyperioИ 9 yıl
Citroën GT'den sonra da hep arka tasarımları bu tarz görmeye başladık.

Citroën GT, Porsche 916 Spyder şimdi de bu C X75.
Hepsinin arka tasarımları aynı tarzda..
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ozkan_tpc 9 yıl
Önden sıradan gibi, arkadan süper, kadranlar çok orjinal ve harika!
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BLACK PRINCE 9 yıl
TEK TUTARIM HER ZAMANKİ GİBİ JAGUAR ...
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Tacox 9 yıl
müthiş tasarım
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seagate1tb 9 yıl
her zaman tutkunum olduğum amrkadır jaguar.... kısaca teknolojik olarak süper araba...
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enoman 9 yıl
arkadan citroenin gt konseptine benziyor.

ama kadran çok fütüristik olmuş,bayıldım.
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