Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gazete kavramı değişiyor; News Corp.'dan The Daily

8 yıl
7,1b
1
2
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gazete kavramı değişiyor; News Corp.'dan The Daily
Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük gruplarından biri olan Doğuş Grubu'nun düzenlediği "Yeni Medya Düzeni" Konferansı'nda, medyanın geleceği masaya yatırılmıştı. Konferansın konukları arasında yer alan dünyaca ünlü teknoloji dergisi Wired'ın editörü Chris Anderson, medyanın geleceğinin tablette olduğunu söylemiş, ve internetin masaüstünde kalktıkça, medyanın bu yönde gelişeceğini dile getirmişti.

Chris Anderson'ın yorumunun ne kadar doğru olduğunu The Guardian'da yayınlanan son haber gözler önüne koyuyor The Guardian'ın haberine göre, ülkemizde de yayın yapan bazı kanalları bulunan, dünyanın en büyük medya grubu News Corp; şimdilik sadece iPad'e özel; ancak önümüzdeki dönemde diğer tabletleri de kapsaması beklenen, bir gazete hazırlamak için bir süredir Apple'la ortak çalışıyor. İsminin The Daily olacağı düşünülen zetenin ne internet ne de basılabilir bir versiyonu bulunacak. Basım masrafları olmadığı için çok daha uygun fiyatlı olacak olan gazeteyi kullanıcılar, AppStore'dan haftada 0,99 dolar ödeyerek cihazlarına yükleyebilecekler.

Gazete kavramı değişiyor; News Corp.'dan The Daily
Tam Boyutta Gör

Habere göre, News Corp.'un sahibi ve dünyanın en güçlü medya patronlarından olan Rupert Murdoch, medyanın geleceğini bu yönde gördüğü için projeyle birebir ilgilenirken; gazetenin baş editörünün New York Times'dan Jesse Angelo'nun olacağı düşünülüyor. News Corp'un New York'daki ofisinin 26.katının The Daily için ayrıldığı; ve aralarından Sun'ın çevrimiçi editörlerinden Pete Picton'ın da bulunduğu 100 gazetecinin bu birime atandığı da The Guardian'ın haberinde yer verdiği bilgiler arasında bulunuyor. Bir başka kaynağa göre News Corp'.un 30 milyon dolar ayırdığı projede görev alan Apple mühendisleri ise, projenin teknik kısmıyla ilgilendiği belirtiliyor.

Alanında bir ilk olacak The Daily'nin bu ayın sonunda iPad'e merhaba diyeceği iddia edilirken; diğer tabletlere desteğin önümüzdeki dönemde verilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ten_don 8 yıl
Türkiyede internete ve teknolojiye en hızlı adapte olan yayın grubu zaman-samanyolu gördüğüm kadarıyla!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
8 yıl

ten_don

Türkiyede internete ve teknolojiye en hızlı adapte olan yayın grubu zaman-samanyolu gördüğüm kadarıyla!


Gerçekten öyle. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

Ekrem Dumanlı yine de basılı gazetenin devam edeceğini söylüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -4- 8 yıl Team Xtreem S1 120GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim