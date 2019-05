Gazete kavramı değişiyor; News Corp.'dan The Daily

Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük gruplarından biri olan Doğuş Grubu'nun düzenlediği "Yeni Medya Düzeni" Konferansı'nda, medyanın geleceği masaya yatırılmıştı. Konferansın konukları arasında yer alan dünyaca ünlü teknoloji dergisi Wired'ın editörü Chris Anderson, medyanın geleceğinin tablette olduğunu söylemiş, ve internetin masaüstünde kalktıkça, medyanın bu yönde gelişeceğini dile getirmişti.

Chris Anderson'ın yorumunun ne kadar doğru olduğunu The Guardian'da yayınlanan son haber gözler önüne koyuyor The Guardian'ın haberine göre, ülkemizde de yayın yapan bazı kanalları bulunan, dünyanın en büyük medya grubu News Corp; şimdilik sadece iPad'e özel; ancak önümüzdeki dönemde diğer tabletleri de kapsaması beklenen, bir gazete hazırlamak için bir süredir Apple'la ortak çalışıyor. İsminin The Daily olacağı düşünülen zetenin ne internet ne de basılabilir bir versiyonu bulunacak. Basım masrafları olmadığı için çok daha uygun fiyatlı olacak olan gazeteyi kullanıcılar, AppStore'dan haftada 0,99 dolar ödeyerek cihazlarına yükleyebilecekler.

Habere göre, News Corp.'un sahibi ve dünyanın en güçlü medya patronlarından olan Rupert Murdoch, medyanın geleceğini bu yönde gördüğü için projeyle birebir ilgilenirken; gazetenin baş editörünün New York Times'dan Jesse Angelo'nun olacağı düşünülüyor. News Corp'un New York'daki ofisinin 26.katının The Daily için ayrıldığı; ve aralarından Sun'ın çevrimiçi editörlerinden Pete Picton'ın da bulunduğu 100 gazetecinin bu birime atandığı da The Guardian'ın haberinde yer verdiği bilgiler arasında bulunuyor. Bir başka kaynağa göre News Corp'.un 30 milyon dolar ayırdığı projede görev alan Apple mühendisleri ise, projenin teknik kısmıyla ilgilendiği belirtiliyor.

Alanında bir ilk olacak The Daily'nin bu ayın sonunda iPad'e merhaba diyeceği iddia edilirken; diğer tabletlere desteğin önümüzdeki dönemde verilmesi bekleniyor.