GDDR bellek fiyatları artışa geçebilir

Tam Boyutta Gör

DRAM pazarında son 1-1.5 yıldır yüz güldüren rakamlar görüuyoruz. Görünen o ki önümüzdeki dönem biz tüketiciler adına fiyatlarda olumsuz gelişmelere sahne olabilir. Market analistlerinin raporu sistem toplayacakları üzebilir.

DigiTimes’ın raporuna göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren GDDR belleklerde %5’ten fazla fiyat artışı yolda. Buna sebep olarak büyük müşterilerden AMD ve Nvidia’nın GDDR5’ten GDDR6’ya geçişi gösterilmekte.

Tam Boyutta Gör

GTX sınıfında dahi GDDR6 belleklere yer veren Nvidia’ya giriş segmentte yer alan RX 5500 XT’te de bile GDDR6 bellek tercih eden AMD de eklenince artan talebin sonucu olarak fiyat artışı kaçınılmaz görülüyor.

Yeni konsollar da talep artışının bir sebebi

Dahası bir süre öncesine kadar coin madencilerinin istilasına bağlı yaşanan stok sıkıntısı bu sefer de hem PS5 hem de yeni Xbox’ın GDDR6 bellek kullanacak olması nedeniyle yaşanabilir. Zira beklenen satış rakamları göz önünde bulundurulduğunda kayda değer bir etki gerçekleşebilir.

Buna sebep olaraksa normal DRAM’lerin aksine GDDR belleklerin üretim zorluğu ve bu tür yongaların toplam üretim hacminin %6 gibi küçük bir kısmına tekabül etmesi gösteriliyor. Eğer üreticiler hızlı tepki veremezse bir diğer etken de bu olabilir.

Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor"

Son olarak her ne kadar olumsuz beklentiler olsa da hali hazırda Samsung, SK Hynix, ve Micron’un 2020’de GDDR bellek üretimini %20 arttıracağını açıklaması ve stokların iyi seyretmesi olası bir talep patlamasını pek hissetmeden geçebileceğimiz umudunu doğuruyor.

https://wccftech.com/nvidia-amd-graphics-cards-price-rising-graphics-dram-gddr6-supply/