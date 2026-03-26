Google bellek kullanımında devrim yaptı, üreticilerin hisseleri çakıldı

Google TurboQuant devrim yapıyor
Anahtar-değer ön belleği üzerinden performansı 8 kat arttıran ve bellek kullanımını da 6 kat düşüren TurboQuant, yapay zekâ sistemlerindeki bellek açlığının da önüne geçme potansiyeli taşıyor. Bu durum haliyle bellek üretimine doğrudan yansıyacak.
Gelecek dönemde Google TurboQuant dahil yeni teknolojilerin bellek kullanımını optimize etmeye yönelik önemli adımlar atma ihtimali bellek krizinin de hafiflemesi anlamına geliyor. Böylece sektör rahat bir nefes alabilecek ve zirve yapan fiyatlar da normal seviyelerine inecek.
Google'ın duyurusunun ardından önemli bellek üreticilerinin hisselerinde düşüşler yaşandı. Micron, SK Hynix, Samsung ve Winbond gibi devler önceki güne göre yüzde 4-6 arasında değer kaybı yaşadı ve kapanış sonrasında da kayıplar devam etti. Yeni gelişmeler yaşandıkça düşüşlerin de sürmesi bekleniyor.
Skyrim oynatıyor mu