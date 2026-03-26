    Google bellek kullanımında devrim yaptı, üreticilerin hisseleri çakıldı

    Yapay zekânın sektörü alt üst eden bellek açlığına yönelik teknolojiler geliştirilmesi yakın dönemde üretim krizini hafifletecek gibi görünüyor. Hisseler şimdiden tepki vermeye başladı.

    Yapay zekâ fırtınası ile birlikte bellek kullanımında da devasa bir tüketim oluşunca DRAM üretiminde kriz başlamıştı. Elektronik cihaz üreticilerini köşeye sıkıştıran ve son kullanıcı tarafında önemli fiyat artışlarına sebep olan bellek açlığına Google bir çözüm bulmuş gibi.

    Google TurboQuant devrim yapıyor

    Anahtar-değer ön belleği üzerinden performansı 8 kat arttıran ve bellek kullanımını da 6 kat düşüren TurboQuant, yapay zekâ sistemlerindeki bellek açlığının da önüne geçme potansiyeli taşıyor. Bu durum haliyle bellek üretimine doğrudan yansıyacak.

    Gelecek dönemde Google TurboQuant dahil yeni teknolojilerin bellek kullanımını optimize etmeye yönelik önemli adımlar atma ihtimali bellek krizinin de hafiflemesi anlamına geliyor. Böylece sektör rahat bir nefes alabilecek ve zirve yapan fiyatlar da normal seviyelerine inecek.

    Google’ın duyurusunun ardından önemli bellek üreticilerinin hisselerinde düşüşler yaşandı. Micron, SK Hynix, Samsung ve Winbond gibi devler önceki güne göre yüzde 4-6 arasında değer kaybı yaşadı ve kapanış sonrasında da kayıplar devam etti. Yeni gelişmeler yaşandıkça düşüşlerin de sürmesi bekleniyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg tv led değişimi fiyatı dizel araçlarda mazot neden geri kaçar proteus 8 professional coolant level ne demek dizel araç gaza geç tepki veriyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
