Google bellek kullanımında devrim yaptı, üreticilerin hisseleri çakıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası ile birlikte bellek kullanımında da devasa bir tüketim oluşunca DRAM üretiminde kriz başlamıştı. Elektronik cihaz üreticilerini köşeye sıkıştıran ve son kullanıcı tarafında önemli fiyat artışlarına sebep olan bellek açlığına Google bir çözüm bulmuş gibi.

Google TurboQuant devrim yapıyor

Anahtar-değer ön belleği üzerinden performansı 8 kat arttıran ve bellek kullanımını da 6 kat düşüren TurboQuant, yapay zekâ sistemlerindeki bellek açlığının da önüne geçme potansiyeli taşıyor. Bu durum haliyle bellek üretimine doğrudan yansıyacak.

Google’dan yapay zekada devrim: TurboQuant ile yüksek sıkıştırma 53 dk. önce eklendi

Gelecek dönemde Google TurboQuant dahil yeni teknolojilerin bellek kullanımını optimize etmeye yönelik önemli adımlar atma ihtimali bellek krizinin de hafiflemesi anlamına geliyor. Böylece sektör rahat bir nefes alabilecek ve zirve yapan fiyatlar da normal seviyelerine inecek.

Google’ın duyurusunun ardından önemli bellek üreticilerinin hisselerinde düşüşler yaşandı. Micron, SK Hynix, Samsung ve Winbond gibi devler önceki güne göre yüzde 4-6 arasında değer kaybı yaşadı ve kapanış sonrasında da kayıplar devam etti. Yeni gelişmeler yaşandıkça düşüşlerin de sürmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: