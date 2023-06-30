Ekran kartları uçuşa geçecek: GDDR7 bellekli ekran kartları için geri sayım başladı

Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, yeni ürünün şirketin geçen yıl tanıtılan 1ß (1-beta) DRAM işlem süreci üzerine inşa edileceğini söyledi. Micron'un o zamanki duyurusuna göre, yeni düğüm sadece DRAM üretim maliyetini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliği ve performansı da artıracak. Şirket ayrıca 1ß'nin derin ultraviyole (DUV) litografisine dayanan ve aşırı ultraviyole (EUV) araçlarını kullanmayacak olan son DRAM üretim süreci olacağını açıkladı.
GDDR7 önemli ölçüde daha hızlı olacak
Artan hızın, özellikle üst düzey grafik kartları söz konusu olduğunda GDDR7'nin ana cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor. Samsung geçen yıl GDDR7'nin veri merkezi, HPC, mobil, oyun ve otomotiv pazarlarına yeni yetenekler getireceğini söylemişti. Bu yılın başlarında Cadence de GDDR7 hakkında birkaç ayrıntı açıkladı. Şirkete göre, yeni bellek teknolojisi NRZ'nin yanı sıra PAM3 sinyalizasyonunu da kullanacak. NRZ'nin 2 bitine karşılık her döngüde sadece 1,5 bit veri iletmesine rağmen PAM3, NRZ'ye kıyasla döngü başına daha verimli bir veri iletim hızı sunuyor.
GDDR7'de yeni bir kodlama mekanizmasının kullanıldığını göz önüne alırsak, yaygın olarak benimsenmesi için yeni bellek denetleyicilerine ve grafik işlemcilerine ihtiyaç duyacağını söylemek gerek. Bu nedenle, GDDR7'nin piyasaya sürülmesi için 2024'ün başlarını söylemek iyimser bir tahmin olacaktır. Ancak spekülasyonlara ve firmaların söylemlerine bakacak olursak 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında GDDR7'li ekran kartlarını görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D