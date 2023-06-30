Ekran kartları uçuşa geçecek: GDDR7 bellekli ekran kartları için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Micron bu hafta ilk GDDR7 bellek yongalarını 2024 yılının ilk yarısında tanıtacağını duyurdu. GDDR7'nin GDDR6X'ten önemli ölçüde daha yüksek performans sunması ve Nvidia, AMD ve Intel'in yeni nesil ekran kartlarında yer alması bekleniyor.

Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, yeni ürünün şirketin geçen yıl tanıtılan 1ß (1-beta) DRAM işlem süreci üzerine inşa edileceğini söyledi. Micron'un o zamanki duyurusuna göre, yeni düğüm sadece DRAM üretim maliyetini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliği ve performansı da artıracak. Şirket ayrıca 1ß'nin derin ultraviyole (DUV) litografisine dayanan ve aşırı ultraviyole (EUV) araçlarını kullanmayacak olan son DRAM üretim süreci olacağını açıkladı.

GDDR7 önemli ölçüde daha hızlı olacak

Tam Boyutta Gör Micron, GDDR7 SGRAM standardı ya da yeni teknolojiyi kullanacak cihazlar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak GDDR7 ile ilgili bazı ayrıntılar geçtiğimiz yıl Samsung ve Cadence tarafından ayrı ayrı açıklanmıştı. Bu verilere göre GDDR7 veri hızları GDDR6X tarafından sağlanan 22-23 GT/s'den önemli ölçüde daha yüksek olacak ve 36 GT/s'ye ulaşacak.

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Artan hızın, özellikle üst düzey grafik kartları söz konusu olduğunda GDDR7'nin ana cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor. Samsung geçen yıl GDDR7'nin veri merkezi, HPC, mobil, oyun ve otomotiv pazarlarına yeni yetenekler getireceğini söylemişti. Bu yılın başlarında Cadence de GDDR7 hakkında birkaç ayrıntı açıkladı. Şirkete göre, yeni bellek teknolojisi NRZ'nin yanı sıra PAM3 sinyalizasyonunu da kullanacak. NRZ'nin 2 bitine karşılık her döngüde sadece 1,5 bit veri iletmesine rağmen PAM3, NRZ'ye kıyasla döngü başına daha verimli bir veri iletim hızı sunuyor.

GDDR7'de yeni bir kodlama mekanizmasının kullanıldığını göz önüne alırsak, yaygın olarak benimsenmesi için yeni bellek denetleyicilerine ve grafik işlemcilerine ihtiyaç duyacağını söylemek gerek. Bu nedenle, GDDR7'nin piyasaya sürülmesi için 2024'ün başlarını söylemek iyimser bir tahmin olacaktır. Ancak spekülasyonlara ve firmaların söylemlerine bakacak olursak 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında GDDR7'li ekran kartlarını görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.

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