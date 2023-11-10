GDDR7 bellekler 2024’te yüksek hızlarla birlikte geliyor

Tam Boyutta Gör Önde gelen bellek üreticisi Micron, sergilediği GDDR7 yol haritasına göre önümüzdeki yıl yeni standarda geçmeye başlayacak. Yeni standart ile bellek hızlarında yüzde 33’lük bir artış yakalamayı hedeflen Micron, 2026 yılında ise bunu yüzde 50 seviyelerine yaklaştıracak. GDDR7 bellekler yapay zeka iş yükleri için de oldukça önemli olacak.

GDDR7 için son dönemler

Micron’un GDDR7 yol haritasına göre 2024 yılında 128GB/sn (32Gbps) hızında 16-24Gb kalıplar sunulacak ve 2026 yılında ise 144GB/sn (3Gbps) hızında 24Gb+ kalıplara erişilecek. Dolayısıyla sadece 3 yıl içinde bellek hızlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor. Micron'un GDDR6X belleği halihazırda 24Gbps'ye kadar (ilk tanıtıldığında 21Gbps idi) ve 16Gb kalıplarla 96GB/sn hızında çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının Micron'un 32Gbps bant genişliğine sahip yeni GDDR7 belleğini kullanması bekleniyor. Yeni nesil GeForce RTX 5090 ekran kartı, çok daha hızlı GDDR7 bellek sayesinde 1,5 TB/sn bellek bant genişliğine sahip 512 bit bellek veri yoluna sahip olabilir.

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Micron ayrıca yapay zeka ve veri merkezi odaklı HBM3E belleğini 2024'te 8 katmanlı yığınlarda sunacak. 12 katmanlı yığınlardaki HBM3E ise 2024'ün sonlarında, 2025'in başlarında gelecek. HBM3E 24GB'a kadar kapasite ve 1,2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliği ile gelecekken, HBM3E belleğin daha yeni 12 katmanlı yığınları aynı 1,2TB/sn bellek bant genişliği ile 36GB'a kadar ölçeklenebilecek.

Bundan sonra Micron, yeni nesil HBM4 belleklerini 12 ve 16 yığınlarında 36GB'tan 48GB'a kadar daha yüksek kapasitelerde ve 1,5TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğiyle 2025'in sonlarında piyasaya sürecek. 2027'ye kadar HBM4E'yi 48GB'tan 64GB'a kadar kapasitelerde ve 2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğiyle piyasada göreceğimiz belirtiliyor.

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GDDR7 bellekler 2024’te yüksek hızlarla birlikte geliyor