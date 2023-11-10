GDDR7 bellekler 2024’te yüksek hızlarla birlikte geliyor

GDDR7 için son dönemler
Micron’un GDDR7 yol haritasına göre 2024 yılında 128GB/sn (32Gbps) hızında 16-24Gb kalıplar sunulacak ve 2026 yılında ise 144GB/sn (3Gbps) hızında 24Gb+ kalıplara erişilecek. Dolayısıyla sadece 3 yıl içinde bellek hızlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor. Micron'un GDDR6X belleği halihazırda 24Gbps'ye kadar (ilk tanıtıldığında 21Gbps idi) ve 16Gb kalıplarla 96GB/sn hızında çalışıyor.
Micron ayrıca yapay zeka ve veri merkezi odaklı HBM3E belleğini 2024'te 8 katmanlı yığınlarda sunacak. 12 katmanlı yığınlardaki HBM3E ise 2024'ün sonlarında, 2025'in başlarında gelecek. HBM3E 24GB'a kadar kapasite ve 1,2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliği ile gelecekken, HBM3E belleğin daha yeni 12 katmanlı yığınları aynı 1,2TB/sn bellek bant genişliği ile 36GB'a kadar ölçeklenebilecek.
Bundan sonra Micron, yeni nesil HBM4 belleklerini 12 ve 16 yığınlarında 36GB'tan 48GB'a kadar daha yüksek kapasitelerde ve 1,5TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğiyle 2025'in sonlarında piyasaya sürecek. 2027'ye kadar HBM4E'yi 48GB'tan 64GB'a kadar kapasitelerde ve 2TB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğiyle piyasada göreceğimiz belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.