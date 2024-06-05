Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Oyunlarda yüzde 30 performans artışı!

    ABD’li yarı iletken devi Micron, kısa bir süre önce yeni nesil GDDR7 bellekleri resmen duyurdu. Firma tüm çözünürlüklerde oyunlarda yüzde 30 performans artışı vadediyor.
    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Performans artışı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    ABD’li yarı iletken devi Micron, bir süre önce Nvidia ve AMD’nin yeni nesil ekran kartları için GDDR7 bellek çözümünü duyurdu. Micron’un GDDR7 bellekleri PAM3 sinyalini temel alarak 32 Gbps’e varan kalıp hızları sunuyor ve 1,5 TB/s'nin üzerinde bant genişliği sağlıyor. Firmanın açıklamalarına göre GDDR7, tüm çözünürlüklerde oyun performansında yüzde 30’luk bir iyileştirme de sağlıyor.

    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu

    Micron GDDR7 Tam Boyutta Gör
    Micron, endüstrinin en yüksek bit yoğunluğuna sahip yeni nesil GDDR7 grafik belleğinin örneklemesine başladığını açıkladı. 1β (1-beta) DRAM teknolojisinden ve yenilikçi mimariden yararlanan Micron GDDR7, güç açısından optimize edilmiş bir tasarımda 32 Gbps hız sunabiliyor. Firmanın GDDR7 belleği aynı zamanda 1,5 TB/sn'nin üzerinde sistem bant genişliği de sağlıyor. Bu, GDDR6 ile kıyaslandığında yüzde 60’lık bir atış anlamına geliyor. Firma aynı zamanda iş yüklerini optimize etmek için dört bağımsız kanal da kullanıyor. Bu da daha hızlı tepki süreleri, daha akıcı oyun deneyimi ve daha kısa işlem süreleri sağlıyor.
    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Performans artışı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Performans tarafındaki gelişmeler etkileyiciyken Micron, GDDR7’nin GDDR6'ya kıyasla yüzde 50'den fazla güç verimliliği artışı sağladığını, bunun termal performansı ve pil ömrünü uzattığını söylüyor. Yeni uyku modunun ise bekleme modundaki gücü yüzde 70'e kadar azaltabiliyor.

     

    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Performans artışı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Micron, yeni nesil GDDR7 belleklerinin, metinden görüntüye oluşturma gibi üretken yapay zeka iş yükleri için verimi yüzde 33'e kadar artırdığını ve yanıt süresini yüzde 20'ye kadar azalttığını söylüyor. Asıl vurucu nokta ise oyun performansı tarafında. GDDR7 ile tasarlanan ekran kartlarının 1080p, 1440 ve 4K çözünürlüklerde mevcut GDDR6 ve GDDR6X belleklere kıyasla ışın izleme ve rasterleştirme için saniye başına kare sayısında (FPS) yüzde 30'dan fazla iyileşme sağlayacağını söylüyor.
    Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Performans artışı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Micron, GDDR6X üzerinde PAM4 sinyalizasyonunu tanıtmış ve GDDR6'ya göre yüzde 20'den fazla iyileştirme sunmuştu. Micron'un PAM3 ile GDDR7’de de güçlü olması bekleniyor. Şimdilik hızlar 32 Gbps seviyesinde olsa da bunun 40 Gbps veya üstlerine çıktığını bu nesilde görebiliriz. Micron’un duyurusunda AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Joe Macri’de bulunuyor. Macri, “Micron'un GDDR7'yi piyasaya sürmesinden heyecan duyuyoruz ve oyun deneyimini daha da duyarlı ve gerçekçi hale getirmek için bu teknolojiden yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.” diyor. Muhtemelen AMD, Micron’un GDDR7 belleklerini erkeden test edecek. Öte yandan Micron, GDDR7 belleklerin 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini belirtti.
    Kaynakça https://www.micron.com/products/memory/graphics-memory/gddr7 https://www.tweaktown.com/news/98670/micron-samples-beefed-up-32gbps-gddr7-for-next-gen-gpus-over-1-5tb-sec-memory-bandwidth/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayı satıp faize yatırmak hardalın tadı nasıl mecidiyeköyden kadıköye nasıl gidilir organik kimya adlandırma öncelik sırası ön cama 0.5 cam filmi yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız