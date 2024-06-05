Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu: Oyunlarda yüzde 30 performans artışı!

Teknoloji Editörü
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ABD’li yarı iletken devi
Micron, bir süre önce Nvidia ve AMD’nin yeni nesil ekran kartları için GDDR7 bellek çözümünü duyurdu. Micron’un GDDR7 bellekleri PAM3 sinyalini temel alarak 32 Gbps’e varan kalıp hızları sunuyor ve 1,5 TB/s'nin üzerinde bant genişliği sağlıyor. Firmanın açıklamalarına göre GDDR7, tüm çözünürlüklerde oyun performansında yüzde 30’luk bir iyileştirme de sağlıyor. Micron, GDDR7 bellekleri duyurdu
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Micron, endüstrinin en yüksek bit yoğunluğuna sahip yeni nesil
GDDR7 grafik belleğinin örneklemesine başladığını açıkladı. 1β (1-beta) DRAM teknolojisinden ve yenilikçi mimariden yararlanan Micron GDDR7, güç açısından optimize edilmiş bir tasarımda 32 Gbps hız sunabiliyor. Firmanın GDDR7 belleği aynı zamanda 1,5 TB/sn'nin üzerinde sistem bant genişliği de sağlıyor. Bu, GDDR6 ile kıyaslandığında yüzde 60’lık bir atış anlamına geliyor. Firma aynı zamanda iş yüklerini optimize etmek için dört bağımsız kanal da kullanıyor. Bu da daha hızlı tepki süreleri, daha akıcı oyun deneyimi ve daha kısa işlem süreleri sağlıyor.
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Performans tarafındaki gelişmeler etkileyiciyken Micron, GDDR7’nin GDDR6'ya kıyasla
yüzde 50'den fazla güç verimliliği artışı sağladığını, bunun termal performansı ve pil ömrünü uzattığını söylüyor. Yeni uyku modunun ise bekleme modundaki gücü yüzde 70'e kadar azaltabiliyor.
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Micron, yeni nesil GDDR7 belleklerinin,
metinden görüntüye oluşturma gibi üretken yapay zeka iş yükleri için verimi yüzde 33'e kadar artırdığını ve yanıt süresini yüzde 20'ye kadar azalttığını söylüyor. Asıl vurucu nokta ise oyun performansı tarafında. GDDR7 ile tasarlanan ekran kartlarının 1080p, 1440 ve 4K çözünürlüklerde mevcut GDDR6 ve GDDR6X belleklere kıyasla ışın izleme ve rasterleştirme için saniye başına kare sayısında (FPS) yüzde 30'dan fazla iyileşme sağlayacağını söylüyor.
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Micron, GDDR6X üzerinde PAM4 sinyalizasyonunu tanıtmış ve GDDR6'ya göre yüzde 20'den fazla iyileştirme sunmuştu. Micron'un PAM3 ile GDDR7’de de güçlü olması bekleniyor. Şimdilik hızlar 32 Gbps seviyesinde olsa da bunun 40 Gbps veya üstlerine çıktığını bu nesilde görebiliriz. Micron’un duyurusunda
AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Joe Macri’de bulunuyor. Macri, “Micron'un GDDR7'yi piyasaya sürmesinden heyecan duyuyoruz ve oyun deneyimini daha da duyarlı ve gerçekçi hale getirmek için bu teknolojiden yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.” diyor. Muhtemelen AMD, Micron’un GDDR7 belleklerini erkeden test edecek. Öte yandan Micron, GDDR7 belleklerin 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini belirtti.
Kaynakça
https://www.micron.com/products/memory/graphics-memory/gddr7
https://www.tweaktown.com/news/98670/micron-samples-beefed-up-32gbps-gddr7-for-next-gen-gpus-over-1-5tb-sec-memory-bandwidth/index.html
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.