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    Samsung, GDDR7 çalışmalarını ilerletiyor

    Yeni nesil ekran kartlarında çok daha yüksek veri aktarım hızlarına imza atacak GDDR7 bellek çalışmaları derinleşiyor. Samsung ikinci aşamaya geçmiş durumda.    
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil ekran kartlarında sektörün ilk GDDR7 belleğini geliştiren Samsung, çalışmalarını sürdürüyor. İlk dalga bellek modüllerinin ardından çok daha yüksek hızlara çıkacak ikinci dalga modülleri için düğmeye basıldı.

    GDDR7 bellekler neler sunacak?

    Yaz ortasında duyurulan ilk GDDR7 bellek modülleri PAM3 sinyal teknolojisini kullanıyor ve 32Gbps hızlara kadar çıkabiliyordu. Bu haliyle GDDR6 belleklere göre yüzde 33 daha hızlı ve yüzde 20 civarında daha verimliydi.

    Firma yaptığı açıklamada pin başına 36Gbps hızlar sunan modüllerin de testleri başladı. Bu modüller 24Gbps GDDR6 belleklere göre yüzde 40 daha yüksek veri aktarım hızlarına imza atacak ve 1728GB/s bant genişliğine ulaşabilecek. Şimdilik GDDR7 teknolojisinde en yüksek hızlar da bu olacak.

    Samsung’un GDDR7 bellek modülleri ağırlıklı olarak AMD ekran kartlarında yer alacak zira Nvidia üst seviyede Micron GDDRX belleklere yer veriyor. Alt seviyelerde Samsung tercihini kullanabilir. İlk GDDR7 bellekler gelecek yıl sonunda piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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