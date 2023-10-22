Samsung, GDDR7 çalışmalarını ilerletiyor

GDDR7 bellekler neler sunacak?
Yaz ortasında duyurulan ilk GDDR7 bellek modülleri PAM3 sinyal teknolojisini kullanıyor ve 32Gbps hızlara kadar çıkabiliyordu. Bu haliyle GDDR6 belleklere göre yüzde 33 daha hızlı ve yüzde 20 civarında daha verimliydi.
Firma yaptığı açıklamada pin başına 36Gbps hızlar sunan modüllerin de testleri başladı. Bu modüller 24Gbps GDDR6 belleklere göre yüzde 40 daha yüksek veri aktarım hızlarına imza atacak ve 1728GB/s bant genişliğine ulaşabilecek. Şimdilik GDDR7 teknolojisinde en yüksek hızlar da bu olacak.
Samsung’un GDDR7 bellek modülleri ağırlıklı olarak AMD ekran kartlarında yer alacak zira Nvidia üst seviyede Micron GDDRX belleklere yer veriyor. Alt seviyelerde Samsung tercihini kullanabilir. İlk GDDR7 bellekler gelecek yıl sonunda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.