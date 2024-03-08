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    GDDR7 hazır: İlk nesil AMD ve Nvidia GPU'larda kapasite değişiyor

    Nvidia, GeForce RTX 50 serisi "Blackwell" ekran kartlarında yeni nesil GDDR7 belleği kullanan ilk şirket olabilir. GPU'lar için belirlenen minimum kapasite 2GB, kalıplar ise 16GB olacak.
    GDDR7 hazır: AMD ve Nvidia ekran kartlarında kapasite değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GDDR6X'in yerini alması beklenen GDDR7 standardı, JEDEC organizasyonu tarafından geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı ve bu yıl içerisinde ilk örneklerin piyasaya çıkması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre birinci nesil GDDR7 GPU'larda, modül başında 2GB kapasite ve 32Gbps hızında 16GB'lık kalıplar kullanılacak. İşte detaylar.

    Nvidia ve AMD ekran kartları 16 Gb kalıpla geliyor

    Kaçıranlar için GDDR7 standardı, selefine belleklere kıyasla ilk etapta yüzde 30, gelecekte ise yüzde 50 seviyelerinde bellek artışı sunmayı hedefliyor. Tanınan sızıntı kaynağı Kopite7kimi ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda GDDR7 bellek standardına ve yeni nesil GPU'lara açıklık getirdi.

    GDDR7 hazır: AMD ve Nvidia ekran kartlarında kapasite değişiyor Tam Boyutta Gör
     Kaynağa göre ekran kartları için belirlenen minimum kapasite 2GB olacak ve 16GB'lık kalıplar kullanılacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GDDR6 dönemi modül başına 1 GB kapasite sunan 8 GB kalıplarla başlamıştı. 

    GDDR7'ye dönecek olursak, şimdiye kadar Samsung ve Micron'un çözümlerini gördük ve her ikisi de 32 Gbps pin hızlarını ve 16 Gb kalıpları hedefliyordu. Micron ayrıca gelecek için planlanan 24 GB ve 24 GB+ kalıpları da tanıttı. Bu modüllerle, kalıp başına maksimum 3 GB VRAM ve 24 Gb + (32 Gb veya daha yüksek) ile 4 GB + VRAM kapasiteleri sunulacak. Yeni nesil belleklerin maksimum bant genişliği ve bellek kapasitesi ise şu şekilde olacak:

    • 128 bit @ 32 Gbps: 512 GB/sn (8 GB)
    • 192 bit @ 32 Gbps: 768 GB/sn (12 GB)
    • 256 bit @ 32 Gbps: 1024 GB/sn (16 GB)
    • 320 bit @ 32 Gbps: 1280 GB/sn (20 GB)
    • 384 bit @ 32 Gbps: 1536 GB/sn (24 GB)
    • 512 bit @ 32 Gbps: 2048 GB/sn (32 GB)

    Tabi ki GDDR7 henüz piyasaya sürülmediğinden, standardın bu tür seviyelere ulaşması zaman alabilir. Dolayısıyla bu yüksek yoğunluklu kalıplar muhtemelen bu kadar erken gelmeyecek. Ancak 2026 ve 2028'e kadar daha yüksek kapasitelerin sunulduğunu göreceğiz.

    Olgunlaşması zaman alabilir

    Bellek rekabetinde hangi markanın daha çok benimseneceği ise şu an için belirsiz.  Ancak Nvidia'nın en büyük ortaklarından Micron, muhtemelen yeni nesil G7 bellek standardının optimize edilmiş versiyonlarını NVIDIA GPU'larla birlikte göndermeye devam edecek. Öte yandan Samsung ise, AMD ile yakın iş birliği içerisinde. Dolayısıyla bellek kalıplarının büyük bir kısmının sunulduğu yer Radeon bölümü olacak.

    Gelecek nesil GPU'lara gelirsek, Nvidia RTX 50 ''Blackwell'' ve RDNA 4 GPU'ların 2024 sonlarında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Ancak bu GPU'larda hangi standarda yer verileceği şu ana kadar açıklanmadı. Kopite7kimi ise, Nvidia'nın GDDR7 belleklerde ilk olacağını söylüyor. Tabi ki bunu doğrulamak için henüz erken. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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