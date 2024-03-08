GDDR7 hazır: İlk nesil AMD ve Nvidia GPU'larda kapasite değişiyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GDDR6X'in yerini alması beklenen GDDR7 standardı, JEDEC organizasyonu tarafından geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı ve bu yıl içerisinde ilk örneklerin piyasaya çıkması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre birinci nesil GDDR7 GPU'larda, modül başında 2GB kapasite ve 32Gbps hızında 16GB'lık kalıplar kullanılacak. İşte detaylar.

Nvidia ve AMD ekran kartları 16 Gb kalıpla geliyor

Kaçıranlar için GDDR7 standardı, selefine belleklere kıyasla ilk etapta yüzde 30, gelecekte ise yüzde 50 seviyelerinde bellek artışı sunmayı hedefliyor. Tanınan sızıntı kaynağı Kopite7kimi ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda GDDR7 bellek standardına ve yeni nesil GPU'lara açıklık getirdi.

Tam Boyutta Gör Kaynağa göre ekran kartları için belirlenen minimum kapasite 2GB olacak ve 16GB'lık kalıplar kullanılacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GDDR6 dönemi modül başına 1 GB kapasite sunan 8 GB kalıplarla başlamıştı.

GDDR7 standardı tamamlandı 1 gün önce eklendi

GDDR7'ye dönecek olursak, şimdiye kadar Samsung ve Micron'un çözümlerini gördük ve her ikisi de 32 Gbps pin hızlarını ve 16 Gb kalıpları hedefliyordu. Micron ayrıca gelecek için planlanan 24 GB ve 24 GB+ kalıpları da tanıttı. Bu modüllerle, kalıp başına maksimum 3 GB VRAM ve 24 Gb + (32 Gb veya daha yüksek) ile 4 GB + VRAM kapasiteleri sunulacak. Yeni nesil belleklerin maksimum bant genişliği ve bellek kapasitesi ise şu şekilde olacak:

128 bit @ 32 Gbps: 512 GB/sn (8 GB)

192 bit @ 32 Gbps: 768 GB/sn (12 GB)

256 bit @ 32 Gbps: 1024 GB/sn (16 GB)

320 bit @ 32 Gbps: 1280 GB/sn (20 GB)

384 bit @ 32 Gbps: 1536 GB/sn (24 GB)

512 bit @ 32 Gbps: 2048 GB/sn (32 GB)

Tabi ki GDDR7 henüz piyasaya sürülmediğinden, standardın bu tür seviyelere ulaşması zaman alabilir. Dolayısıyla bu yüksek yoğunluklu kalıplar muhtemelen bu kadar erken gelmeyecek. Ancak 2026 ve 2028'e kadar daha yüksek kapasitelerin sunulduğunu göreceğiz.

Olgunlaşması zaman alabilir

Bellek rekabetinde hangi markanın daha çok benimseneceği ise şu an için belirsiz. Ancak Nvidia'nın en büyük ortaklarından Micron, muhtemelen yeni nesil G7 bellek standardının optimize edilmiş versiyonlarını NVIDIA GPU'larla birlikte göndermeye devam edecek. Öte yandan Samsung ise, AMD ile yakın iş birliği içerisinde. Dolayısıyla bellek kalıplarının büyük bir kısmının sunulduğu yer Radeon bölümü olacak.

Gelecek nesil GPU'lara gelirsek, Nvidia RTX 50 ''Blackwell'' ve RDNA 4 GPU'ların 2024 sonlarında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Ancak bu GPU'larda hangi standarda yer verileceği şu ana kadar açıklanmadı. Kopite7kimi ise, Nvidia'nın GDDR7 belleklerde ilk olacağını söylüyor. Tabi ki bunu doğrulamak için henüz erken.

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