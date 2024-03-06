GDDR7 standardı resmen duyuruldu

GDDR7 neler sunuyor?
Bu yıl içerisinde ilk örneklerini görmeyi beklediğimiz GDDR7 standardı GDDR6X belleklere göre ilk etapta yüzde 30 civarında, gelişmiş dönemde ise yüzde 50 seviyelerinde bellek artışı sunmayı hedefliyor.
Samsung ve Micron şimdiden 37Gbps hızlarına çıkan 16Gb-24Gb kalıplar hazırlamış durumda. Elbette ilk GDDR7 bellekler hangi ekran kartlarında kullanılacak merak ediliyor. Nvidia ve AMD yıl içerisinde ilk örneklerini oyuncular ile buluşturacak.
Nvidia genelde Micron ile özel anlaşması olduğu için GDDR7X bellekleri daha önce piyasaya sürüyor. Bu bakımdan AMD’nin ilk hamlesinde GDDR7 bellekleri görmemiz daha olası. 2026 yılında ise GDDR7 artık en iyi seviyesine ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.