GDDR7 standardı resmen duyuruldu

Tam Boyutta Gör Ekran kartlarında çok daha yüksek aktarım hızları ve bant genişliği sunacak GDDR7 bellek teknolojisinin hazırlıkları uzun yıllar önce başlamıştı ancak JEDEC organizasyonu standardın tanımlamasını henüz tamamladı.

GDDR7 neler sunuyor?

Bu yıl içerisinde ilk örneklerini görmeyi beklediğimiz GDDR7 standardı GDDR6X belleklere göre ilk etapta yüzde 30 civarında, gelişmiş dönemde ise yüzde 50 seviyelerinde bellek artışı sunmayı hedefliyor.

Samsung GDDR7 bellekler ile ekran kartları yüzde 54 hızlanacak 1 ay önce eklendi

Samsung ve Micron şimdiden 37Gbps hızlarına çıkan 16Gb-24Gb kalıplar hazırlamış durumda. Elbette ilk GDDR7 bellekler hangi ekran kartlarında kullanılacak merak ediliyor. Nvidia ve AMD yıl içerisinde ilk örneklerini oyuncular ile buluşturacak.

Nvidia genelde Micron ile özel anlaşması olduğu için GDDR7X bellekleri daha önce piyasaya sürüyor. Bu bakımdan AMD’nin ilk hamlesinde GDDR7 bellekleri görmemiz daha olası. 2026 yılında ise GDDR7 artık en iyi seviyesine ulaşacak.

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