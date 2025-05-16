Netflix, Gears of War filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Popüler Gears of War serisinden uyarlanacak bir filmin çekileceği yıllardır gündemde. Ancak birkaç kez el değiştiren bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Bir süredir yeni haberlerini de almadığımız bu projenin akıbeti merak konusu olmuştu ki Netflix içinden önemli bir haber geldi. Nihayet somutlaşmaya başlayan Gears of War filmini kimin yöneteceği belli oldu.

Gears of War Filmini Yönetmesi İçin David Leitch ile Görüşülüyor

Netflix, büyük bütçeli Gears of War filmini David Leitch'e emanet etmeye karar verdi. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin başladığı belirtiliyor. İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten David Leitch, daha sonra Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Bullet Train gibi filmlere imza atmıştı.

Gears of War filminin senaryosunu, Denis Villeneuve ile birlikte Dune filmlerinin senaryosunu da yazan Jon Spaihts kaleme alıyor. Jon Spaihts ve David Leitch gibi tanınmış iki ismi bir araya getirecek olması, Gears of War filmine dair beklentileri arttırıyor.

En iyi zaman yolculuğu filmleri 16 sa. önce eklendi

Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.

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