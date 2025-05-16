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    Anlık Bildirim

    Netflix, Gears of War filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi

    Uzun yıllardır hazırlık aşamasında olan Gears of War filmi nihayet şekillenmeye başlıyor. Netflix, kayda değer bir bütçe ayıracağı Gears of War filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi.

    Gears of War filmi Tam Boyutta Gör
    Popüler Gears of War serisinden uyarlanacak bir filmin çekileceği yıllardır gündemde. Ancak birkaç kez el değiştiren bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Bir süredir yeni haberlerini de almadığımız bu projenin akıbeti merak konusu olmuştu ki Netflix içinden önemli bir haber geldi. Nihayet somutlaşmaya başlayan Gears of War filmini kimin yöneteceği belli oldu.

    Gears of War Filmini Yönetmesi İçin David Leitch ile Görüşülüyor

    Netflix, büyük bütçeli Gears of War filmini David Leitch'e emanet etmeye karar verdi. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin başladığı belirtiliyor. İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten David Leitch, daha sonra Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Bullet Train gibi filmlere imza atmıştı.

    Gears of War filminin senaryosunu, Denis Villeneuve ile birlikte Dune filmlerinin senaryosunu da yazan Jon Spaihts kaleme alıyor. Jon Spaihts ve David Leitch gibi tanınmış iki ismi bir araya getirecek olması, Gears of War filmine dair beklentileri arttırıyor.

    Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.

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    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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