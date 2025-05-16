Netflix, Gears of War filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi

Gears of War Filmini Yönetmesi İçin David Leitch ile Görüşülüyor
Netflix, büyük bütçeli Gears of War filmini David Leitch'e emanet etmeye karar verdi. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin başladığı belirtiliyor. İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten David Leitch, daha sonra Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Bullet Train gibi filmlere imza atmıştı.
Gears of War filminin senaryosunu, Denis Villeneuve ile birlikte Dune filmlerinin senaryosunu da yazan Jon Spaihts kaleme alıyor. Jon Spaihts ve David Leitch gibi tanınmış iki ismi bir araya getirecek olması, Gears of War filmine dair beklentileri arttırıyor.
Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.