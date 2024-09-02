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    Geely, 11.250 dolarlık elektrikli otomobilini tanıttı: Geome Xingyuan

    BYD'nin popüler modeli Dolphin'e rakip olmaya hazırlanan yeni Geely Geome Xingyuan'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Söz konusu model bu yıl Çin'de satışa sunulacak.

    Çinli otomotiv devi Geely, şehir içi kullanıma yönelik yeni kompakt elektrikli otomobili Geome Xingyuan'ın resmi görsellerini paylaştı. BYD Dolphin gibi dişli rakiplerle boy ölçüşecek olan yeni model, yuvarlak hatlara sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Öncelikle "Geome" isminden başlayalım. Bazı okurlarımız Geely'nin daha önce Geometry isminde bir alt marka çıkardığını hatırlayacaktır. İşte bu marka, hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının ardından bir alt marka olmaktan çıkarılıp Geely'nin model serisi oldu ve Geome adını aldı. Şu anda bu seride Panda Mini, Panda Knight, G6 ve M6 gibi birkaç model bulunuyor.

    Geome Xingyuan, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Geely, 11.250 dolarlık elektrikli otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Seriye yeni katılacak olan Geome Xingyuan, yeni tasarım dilinin uygulandığı ilk Geome modeli oldu. Söz konusu model; 4135 mm uzunluğa, 1805 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse en yakın rakibi Dolphin'e kıyasla 10 mm daha uzun gövdeye sahip olmasına rağmen aks mesafesi ondan 50 mm daha kısa. Otomobilin ağırlığı ise versiyona göre 1215 ile 1285 kg aralığında.

    Otomobilin iç mekanında koyu ve açık renk kombinasyonundan oluşan bir tema bizleri karşılıyor. Konsol ve kapı panellerinde yer alan aydınlatılmış şehir silüetiyle de bir şehir otomobili olduğunu açıkça belli ediyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir LCD gösterge paneli saklayan modelin tüm fonksiyonları ortadaki büyük multimedya ekranına emanet edilmiş.

    Geely, 11.250 dolarlık elektrikli otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kompakt bir otomobil olmasına karşın orta konsol epey geniş. Bu alanda iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, küçük bir vites seçici, iki adet bardaklık ve küçük bir depolama alanı yer alıyor. Geome Xingyuan, Meizu tarafından geliştirilen Flyme Auto işletim sistemini kullanıyor. Bu sistem, Meizu telefonlarla yüksek entegrasyona sahip olmakla birlikte oyun ve sanal asistan desteğine de sahip. 2022'den bu yana Meizu'nun kontrolünün Geely'de olduğunu da belirtelim.

    Yeni Geely Geome Xingyuan'ın giriş seviyesinde 58 kW (78hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun son hızı 125 km/s ile sınırlandırılmış. Bunun yanı sıra 85 kW (114hp) güce ve 135 km/s azami hıza sahip bir versiyon daha mevcut. CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılan modelde 30.12 kWsa'lik batarya 310 km, 40.16 kWsa kapasiteli batarya ise 410 km menzil sunuyor. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim.

    Geely Xingyuan, bu yıl içerisinde 11.250 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunulacak. Otomobilin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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