Geely, 11.250 dolarlık elektrikli otomobilini tanıttı: Geome Xingyuan

Çinli otomotiv devi Geely, şehir içi kullanıma yönelik yeni kompakt elektrikli otomobili Geome Xingyuan'ın resmi görsellerini paylaştı. BYD Dolphin gibi dişli rakiplerle boy ölçüşecek olan yeni model, yuvarlak hatlara sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.
Öncelikle "Geome" isminden başlayalım. Bazı okurlarımız Geely'nin daha önce Geometry isminde bir alt marka çıkardığını hatırlayacaktır. İşte bu marka, hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının ardından bir alt marka olmaktan çıkarılıp Geely'nin model serisi oldu ve Geome adını aldı. Şu anda bu seride Panda Mini, Panda Knight, G6 ve M6 gibi birkaç model bulunuyor.
Geome Xingyuan, özellikleriyle neler sunuyor❓
Otomobilin iç mekanında koyu ve açık renk kombinasyonundan oluşan bir tema bizleri karşılıyor. Konsol ve kapı panellerinde yer alan aydınlatılmış şehir silüetiyle de bir şehir otomobili olduğunu açıkça belli ediyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir LCD gösterge paneli saklayan modelin tüm fonksiyonları ortadaki büyük multimedya ekranına emanet edilmiş.
Yeni Geely Geome Xingyuan'ın giriş seviyesinde 58 kW (78hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun son hızı 125 km/s ile sınırlandırılmış. Bunun yanı sıra 85 kW (114hp) güce ve 135 km/s azami hıza sahip bir versiyon daha mevcut. CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılan modelde 30.12 kWsa'lik batarya 310 km, 40.16 kWsa kapasiteli batarya ise 410 km menzil sunuyor. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim.
Geely Xingyuan, bu yıl içerisinde 11.250 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunulacak. Otomobilin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.