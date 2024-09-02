Geely, 11.250 dolarlık elektrikli otomobilini tanıttı: Geome Xingyuan

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Çinli otomotiv devi Geely, şehir içi kullanıma yönelik yeni kompakt elektrikli otomobili Geome Xingyuan'ın resmi görsellerini paylaştı. BYD Dolphin gibi dişli rakiplerle boy ölçüşecek olan yeni model, yuvarlak hatlara sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.

Öncelikle "Geome" isminden başlayalım. Bazı okurlarımız Geely'nin daha önce Geometry isminde bir alt marka çıkardığını hatırlayacaktır. İşte bu marka, hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının ardından bir alt marka olmaktan çıkarılıp Geely'nin model serisi oldu ve Geome adını aldı. Şu anda bu seride Panda Mini, Panda Knight, G6 ve M6 gibi birkaç model bulunuyor.

Geome Xingyuan, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Seriye yeni katılacak olan Geome Xingyuan, yeni tasarım dilinin uygulandığı ilk Geome modeli oldu. Söz konusu model; 4135 mm uzunluğa, 1805 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse en yakın rakibi Dolphin'e kıyasla 10 mm daha uzun gövdeye sahip olmasına rağmen aks mesafesi ondan 50 mm daha kısa. Otomobilin ağırlığı ise versiyona göre 1215 ile 1285 kg aralığında.

Otomobilin iç mekanında koyu ve açık renk kombinasyonundan oluşan bir tema bizleri karşılıyor. Konsol ve kapı panellerinde yer alan aydınlatılmış şehir silüetiyle de bir şehir otomobili olduğunu açıkça belli ediyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir LCD gösterge paneli saklayan modelin tüm fonksiyonları ortadaki büyük multimedya ekranına emanet edilmiş.

Tam Boyutta Gör Kompakt bir otomobil olmasına karşın orta konsol epey geniş. Bu alanda iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, küçük bir vites seçici, iki adet bardaklık ve küçük bir depolama alanı yer alıyor. Geome Xingyuan, Meizu tarafından geliştirilen Flyme Auto işletim sistemini kullanıyor. Bu sistem, Meizu telefonlarla yüksek entegrasyona sahip olmakla birlikte oyun ve sanal asistan desteğine de sahip. 2022'den bu yana Meizu'nun kontrolünün Geely'de olduğunu da belirtelim.

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Yeni Geely Geome Xingyuan'ın giriş seviyesinde 58 kW (78hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun son hızı 125 km/s ile sınırlandırılmış. Bunun yanı sıra 85 kW (114hp) güce ve 135 km/s azami hıza sahip bir versiyon daha mevcut. CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılan modelde 30.12 kWsa'lik batarya 310 km, 40.16 kWsa kapasiteli batarya ise 410 km menzil sunuyor. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim.

Geely Xingyuan, bu yıl içerisinde 11.250 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunulacak. Otomobilin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

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