665 km menzile sahip Geely Galaxy E8 piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geely'nin yeni elektrikli sedanı Galaxy E8'in detayları ön satışa çıkacağı Guangzhou Otomobil Fuarı'ndan önce ortaya çıktı. BYD Han'a rakip olacak aracın özelliklerine göz atalım.

Şık ve aerodinamik tasarım

Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) platformunda geliştirilen Galazy E8, 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks aralığına sahip. Şık görünüme sahip sedan 0,199 cd sürtünme katsayısıyla oldukça etkileyici bir değere imza atıyor. Bu rakam, ekstra enerji verimlilik odaklı geliştirilen garip görünümlü Volkswagen XL1 ile aynı. Estetikten ödün vermeden Geely'nin bu değere ulaşması alkışı hakediyor. Kıyaslamak gerekirse Mercedes-Benz EQS 0.202 cd, Tesla Model S Plaid ve Nio ET7 ise 0.208 cd sürtünme katsayısına sahip. Geely otomobilde kamera yerine geleneksel yan aynaları tercih etmesine rağmen bu kadar düşük bir sürtünme katsayısı elde etmeyi başarmış.

Geleneksel ön ızgaralara sahip olmayan otomobil, keskin çizgili farlara sahip. Arka tarafta ise şerit şeklinde yüzlerce LED'den oluşan stop lambaları dikkat çekiyor.

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Boydan boya ekran

Ön konsolda ise 8K çözünürlükte boydan boya uzanan devasa 45 inç ekran hemen göze çarpıyor. Otomobilin bilgi eğlence sistemine Qualcomm Snapdragon 8295 çipseti güç veriyor. Direksiyon simidinin ise hem üst hem de alt tarafı düzleştirilmiş. Orta konsol ise oldukça sade tutulmuş. Konsolda sadece altı adet düğme ve bir adet yuvarlak kontrol tekerleği bulunuyor. Diğer dikkat çekici detaylar ise kablosuz şarj pedi, bölünmüş saklama bölmesi ve panaromik tavan olarak göze çarpıyor.

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Yüksek güç ve menzil

Galaxy E8'in 400 Volt mimarili iki batarya seçeneği mevcut. İlki 62 kWh LFP (lityum demir fosfat) bataryaya ve arka aksa yerleştirilmiş 272 beygir gücünde elektrik motora sahip versiyon. Bu versiyonun menzili NEDC ölçümüne göre 550 km olarak belirtilmiş. İkinci versiyonda ise 76 kWh'lik daha büyük bir batarya bulunuyor. Motor gücü ise küçük bataryalı model ile aynı. Menzil değeri ise bu versiyonda 665 km'ye çıkıyor. Galaxy E8'nin bir de 800 Volt mimarili modeli bulunuyor. 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip bu model önde 224 beygir arkada ise 421 beygir güce sahip iki motor ile geliyor. Aracın menzili ise tek motorlu ile aynı: 665 km. Ancak aracın menzil değerleri eski NEDC test prosedürüne göre verildiği için gerçek kullanım koşullarında önemli ölçüde düşeceğini belirtmemiz lazım.

17 Kasım'da Guangzhou Otomobil Fuarı'nda ön siparişe açılacak otomobilin fiyatı henüz bilinmiyor.

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Geely Galaxy E8 piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri