Geely Galaxy E8, Çin'de 25 bin dolardan satışa sunuldu: Çok ses getirecek

Tam Boyutta Gör Geely'nin alt markası Galaxy, Aralık ayında duyurduğu ilk tamamen elektrikli modeli olan E8'i satışa sundu. 25.000 doların altında bir fiyatla satışa sunulan Galaxy E8 sedan, şık görüntüsü ve güçlü teknolojik altyapısıyla ultra rekabetçi Çin pazarına güçlü bir rakip olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy'nin ilk elektrikli modeli, Aralık ayı ortasında 26.400 dolardan başlayan ön sipariş fiyatıyla tanıtılmıştı. Bugün, E8 resmi olarak Çin'de ilan edilenden de düşük fiyatla, 24.700 dolardan satışa sunuldu.

Galaxy E8'in özellikleri

Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) platformunda geliştirilen Galaxy E8, 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks aralığına sahip. Aracın sürtünme katsayısı ise 0.199 cd gibi etkileyici bir değer.

Geely Galaxy E8 piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri 1 ay önce eklendi

Galaxy E8'in 400 Volt mimarili iki batarya seçeneği mevcut. İlki 62 kWh LFP (lityum demir fosfat) bataryaya ve arka aksa yerleştirilmiş 272 beygir gücünde elektrik motora sahip versiyon. Bu versiyonun menzili NEDC ölçümüne göre 550 km olarak belirtilmiş. İkinci versiyonda ise 76 kWh'lik daha büyük bir batarya bulunuyor. Motor gücü ise küçük bataryalı model ile aynı. Menzil değeri ise bu versiyonda 665 km'ye çıkıyor. Galaxy E8'nin bir de 800 Volt mimarili modeli bulunuyor. 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip bu model önde 224 beygir, arkada ise 421 beygir güce sahip iki motor ile geliyor. Aracın menzili ise tek motorlu ile aynı: 665 km.

5 farklı versiyona sahip olan otomobil 24.700 dolardan 32.150 dolara kadar fiyat aralığına sahip. Oldukça rekabetçi fiyata sahip araç, en üst versiyonda dahi makul fiyatını korumayı başarıyor. Tesla Model S, Volkswagen ID.7, Nio ET7 gibi rakipleri olan Galaxy E8, sundukları ve fiyatıyla oldukça ses getireceğe benziyor.

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Geely Galaxy E8, Çin'de 25 bin dolardan satışa sunuldu