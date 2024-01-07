Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geely Galaxy E8, Çin'de 25 bin dolardan satışa sunuldu: Çok ses getirecek

    Geely'nin alt markası Galaxy, Aralık ayında duyurduğu ilk tamamen elektrikli modeli olan E8'i satışa sundu. Galaxy E8, 25.000 doların altında fiyatıyla çok ses getirecek.
    Geely Galaxy E8, Çin'de 25 bin dolardan satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Geely'nin alt markası Galaxy, Aralık ayında duyurduğu ilk tamamen elektrikli modeli olan E8'i satışa sundu. 25.000 doların altında bir fiyatla satışa sunulan Galaxy E8 sedan, şık görüntüsü ve güçlü teknolojik altyapısıyla ultra rekabetçi Çin pazarına güçlü bir rakip olarak çıkmaya hazırlanıyor.

    Galaxy'nin ilk elektrikli modeli, Aralık ayı ortasında 26.400 dolardan başlayan ön sipariş fiyatıyla tanıtılmıştı. Bugün, E8 resmi olarak Çin'de ilan edilenden de düşük fiyatla, 24.700 dolardan satışa sunuldu.

    Galaxy E8'in özellikleri

    Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) platformunda geliştirilen Galaxy E8, 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks aralığına sahip. Aracın sürtünme katsayısı ise 0.199 cd gibi etkileyici bir değer.

    Galaxy E8'in 400 Volt mimarili iki batarya seçeneği mevcut. İlki 62 kWh LFP (lityum demir fosfat) bataryaya ve arka aksa yerleştirilmiş 272 beygir gücünde elektrik motora sahip versiyon. Bu versiyonun menzili NEDC ölçümüne göre 550 km olarak belirtilmiş. İkinci versiyonda ise 76 kWh'lik daha büyük bir batarya bulunuyor. Motor gücü ise küçük bataryalı model ile aynı. Menzil değeri ise bu versiyonda 665 km'ye çıkıyor. Galaxy E8'nin bir de 800 Volt mimarili modeli bulunuyor. 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip bu model önde 224 beygir, arkada ise 421 beygir güce sahip iki motor ile geliyor. Aracın menzili ise tek motorlu ile aynı: 665 km

    5 farklı versiyona sahip olan otomobil 24.700 dolardan 32.150 dolara kadar fiyat aralığına sahip. Oldukça rekabetçi fiyata sahip araç, en üst versiyonda dahi makul fiyatını korumayı başarıyor. Tesla Model S, Volkswagen ID.7, Nio ET7 gibi rakipleri olan Galaxy E8, sundukları ve fiyatıyla oldukça ses getireceğe benziyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    frenden ayağı çekince gelen ses bosch şarjlı süpürge sürekli şarjda mı kalmalı mevlana pide nedir samsung tablet şarj olmuyor en iyi cam filmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23FE
    Samsung Galaxy S23FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız