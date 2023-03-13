Çinli Geely, yeni Lynk & Co 08 modeline ilişkin ipucu görselleri paylaştı

Daha önce 'DX11' kod adıyla bilinen yeni Lynk & Co 08'in tasarımına baktığımızda, dikkat çekici lansman renginin yanı sıra bolca parlak siyah detaylara yer verildiğini görmekteyiz. Bu detaylar tamponlarda, marşpiyellerde, çamurluk uçlarında ve ön kapılarda karşımıza çıkıyor. Ayrıca yan ayna kapakları, sütunlar ve tavanın da gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlandığı görülüyor.
Yeni SUV modelin ön bölümünü tamamen göremiyoruz ancak paylaşılan bir kesit bu noktada bizlere yardımcı oluyor. Markanın imzası haline gelen 'h' şekilli gündüz ledleri bu kez neredeyse ön kaputun başlangıcına kadar uzanıyor. Tampon kenarlarında ise dikey hava girişleri hem sportif bir görünüm oluşturma hem de sürtünmeyi azaltma görevi üstleniyor. Ortadaki geniş merkez hava girişinin de bir parçasını görebiliyoruz.
Modelin arka camının açısı, gövde tipini coupe-SUV tarzında göstermiş. Bunun haricinde büyük bagaj spoyleri ve ince LED stoplar bu alanda dikkat çeken detaylar. Lynk & Co, yeni nesil Volvo XC60'ın da kullanacağı CMA 2.0 platformu üzerine yükseliyor. Detaylar henüz tam olarak belli değil ancak kaputun altında 1.5 litre dört silindirli benzinli motora sahip şarj edilebilir hibrit sistem görev yapacak. SUV model ayrıca Meizu'nun Flyme Auto araç içi sistemini kullanan ilk otomobil olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez