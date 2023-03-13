Çinli Geely, yeni Lynk & Co 08 modeline ilişkin ipucu görselleri paylaştı

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely, Lynk & Co markası altında tanıtacağı yeni SUV modele ilişkin ipucu görselleri paylaştı. 30 Mart'ta tamamen açığa çıkacak olan modelin adı Lynk & Co 08.

Daha önce 'DX11' kod adıyla bilinen yeni Lynk & Co 08'in tasarımına baktığımızda, dikkat çekici lansman renginin yanı sıra bolca parlak siyah detaylara yer verildiğini görmekteyiz. Bu detaylar tamponlarda, marşpiyellerde, çamurluk uçlarında ve ön kapılarda karşımıza çıkıyor. Ayrıca yan ayna kapakları, sütunlar ve tavanın da gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlandığı görülüyor.

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Yeni SUV modelin ön bölümünü tamamen göremiyoruz ancak paylaşılan bir kesit bu noktada bizlere yardımcı oluyor. Markanın imzası haline gelen 'h' şekilli gündüz ledleri bu kez neredeyse ön kaputun başlangıcına kadar uzanıyor. Tampon kenarlarında ise dikey hava girişleri hem sportif bir görünüm oluşturma hem de sürtünmeyi azaltma görevi üstleniyor. Ortadaki geniş merkez hava girişinin de bir parçasını görebiliyoruz.

Tam Boyutta Gör Lynk & Co 08'e profilden baktığımızda, aks mesafesinin aracın boyutuna göre biraz kısa kalmış gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında burun kısmı ve ön cam, sürtünmeyi azaltmak için markanın diğer modellerine kıyasla biraz daha açılı tasarlanmış. Yüksek omuz çizgisi ve arkaya doğru eğim kazanan tavanı ile sportif görünüm sunan modelin detaylarında ise beş kollu büyük jantlar, gizli kapı kolları ve kalın bir D sütunu göze çarpıyor.

Modelin arka camının açısı, gövde tipini coupe-SUV tarzında göstermiş. Bunun haricinde büyük bagaj spoyleri ve ince LED stoplar bu alanda dikkat çeken detaylar. Lynk & Co, yeni nesil Volvo XC60'ın da kullanacağı CMA 2.0 platformu üzerine yükseliyor. Detaylar henüz tam olarak belli değil ancak kaputun altında 1.5 litre dört silindirli benzinli motora sahip şarj edilebilir hibrit sistem görev yapacak. SUV model ayrıca Meizu'nun Flyme Auto araç içi sistemini kullanan ilk otomobil olacak.

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Geely, yeni Lynk & Co 08 modelinin ipucu görsellerini paylaştı