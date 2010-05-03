GeForce 197.57 Beta sürücüsünü kullanıma sundu

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için hazırladığı GeForce 197.75 Beta sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, diğer tüm kartlar için hazırladığı GeForce 197.57 beta sürücüsünü de kullanıma sundu. WHQL sertifikalı GeForce 197.45 sürücüsüyle benzer özelliklere sahip olan yeni sürücünün, beta aşamasındaki APB (All Points Bulletin) oyunu için bir takım modifikasyonlar içerdiği açıklandı.

GeForce 197.57 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.