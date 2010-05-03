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GeForce 197.57 Beta sürücüsünü kullanıma sundu

9 yıl
5,5b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için hazırladığı GeForce 197.75 Beta sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, diğer tüm kartlar için hazırladığı GeForce 197.57 beta sürücüsünü de kullanıma sundu. WHQL sertifikalı GeForce 197.45 sürücüsüyle benzer özelliklere sahip olan yeni sürücünün, beta aşamasındaki APB (All Points Bulletin) oyunu için bir takım modifikasyonlar içerdiği açıklandı.

GeForce 197.57 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.


- GeForce 197.57 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.57 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.57 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.57 beta (Windows 7/Vista 64bit)


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thorismund 9 yıl
Arkadaşım eski sürücüsünü tekrar yükleyip öyle bi dene, sorun hala varsa baska sebeptendir..
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levyeli 9 yıl
Arkadaşlar ben laptop uma (GT 240M ekran kartlı) 197.16 versiyon driveri kurdum pc son zamanlar kitlenmeye başladı bunun sebei bu olabilirmi? Böyle birşey yaşayan varmı başka acaba? Öncesinde yoktu böyle bişey belkide sorun başka bişeydir ama ben bundan dolayı olabileceğini düşünmüştüm. Yardım lütfen...
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