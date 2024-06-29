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    Nvidia GeForce 556.12 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

    Nvidia, WHQL imzalı NVIDIA GeForce 552.12 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Peki yeni güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar...                     
    GeForce 556.12 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti? Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında önemli başarılara imza atan Nvidia, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise Nvidia GeForce 556.12 sürümlü sürücü güncellemesi yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    GeForce 556.12 sürücü güncellemesi yayında

    Güncelleme notlarına göre GeForce sürüm 556.12, "The First Descendant" için sıfırıncı gün optimizasyonuyla birlikte geliyor. Buna ışın izleme, DLSS 3.5 Işın Yeniden Yapılandırma ve Reflex desteği de dahil. Sürücü ayrıca Bodycam, F1 24, Pax Dei ve Soulmask için GeForce Experience veya NVIDIA Uygulaması aracılığıyla uygulanabilecek en uygun ayarları da ekliyor. 

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 556.12 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Game Ready

    • The First Descendant
    • PAYDAY 3 DLSS 3 & Reflex Update

    GFE Optimal Ayarlar

    • Bodycam
    • EA SPORTS F1 24
    • Pax Dei
    • Soulmask

    Düzeltilen Oyun Hataları

    • [The Last of Us Part 1] 555.xx sürücülerinde bellek yetersizliği hatası [4663766]
    • [Halo Infinite] 555.99 sürücüsüyle ilk yükleme ekranı sırasında kilitleniyor [4685335]
    • [Valorant] Oyun içi istatistikler hatalı bir şekilde 555.xx sürücülerinde yüksek gecikmeyi gösteriyor [4668309]

    Sabit Genel Hatalar

    • Overwolf uygulaması çalışırken dizüstü bilgisayar mux anahtarı engelleniyor [3804893]

    Bilinen Hatalar

    • [NVENC] 10 bit kodlamada kalite ve bit hızı ayarları göz ardı ediliyor [4697900]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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