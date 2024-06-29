Nvidia GeForce 556.12 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında önemli başarılara imza atan Nvidia, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise Nvidia GeForce 556.12 sürümlü sürücü güncellemesi yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

GeForce 556.12 sürücü güncellemesi yayında

Güncelleme notlarına göre GeForce sürüm 556.12, "The First Descendant" için sıfırıncı gün optimizasyonuyla birlikte geliyor. Buna ışın izleme, DLSS 3.5 Işın Yeniden Yapılandırma ve Reflex desteği de dahil. Sürücü ayrıca Bodycam, F1 24, Pax Dei ve Soulmask için GeForce Experience veya NVIDIA Uygulaması aracılığıyla uygulanabilecek en uygun ayarları da ekliyor.

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Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 556.12 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

The First Descendant

PAYDAY 3 DLSS 3 & Reflex Update

GFE Optimal Ayarlar

Bodycam

EA SPORTS F1 24

Pax Dei

Soulmask

Düzeltilen Oyun Hataları

[The Last of Us Part 1] 555.xx sürücülerinde bellek yetersizliği hatası [4663766]

[Halo Infinite] 555.99 sürücüsüyle ilk yükleme ekranı sırasında kilitleniyor [4685335]

[Valorant] Oyun içi istatistikler hatalı bir şekilde 555.xx sürücülerinde yüksek gecikmeyi gösteriyor [4668309]

Sabit Genel Hatalar

Overwolf uygulaması çalışırken dizüstü bilgisayar mux anahtarı engelleniyor [3804893]

Bilinen Hatalar

[NVENC] 10 bit kodlamada kalite ve bit hızı ayarları göz ardı ediliyor [4697900]

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