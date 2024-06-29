Nvidia GeForce 556.12 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

GeForce 556.12 sürücü güncellemesi yayında
Güncelleme notlarına göre GeForce sürüm 556.12, "The First Descendant" için sıfırıncı gün optimizasyonuyla birlikte geliyor. Buna ışın izleme, DLSS 3.5 Işın Yeniden Yapılandırma ve Reflex desteği de dahil. Sürücü ayrıca Bodycam, F1 24, Pax Dei ve Soulmask için GeForce Experience veya NVIDIA Uygulaması aracılığıyla uygulanabilecek en uygun ayarları da ekliyor.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 556.12 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- The First Descendant
- PAYDAY 3 DLSS 3 & Reflex Update
GFE Optimal Ayarlar
- Bodycam
- EA SPORTS F1 24
- Pax Dei
- Soulmask
Düzeltilen Oyun Hataları
- [The Last of Us Part 1] 555.xx sürücülerinde bellek yetersizliği hatası [4663766]
- [Halo Infinite] 555.99 sürücüsüyle ilk yükleme ekranı sırasında kilitleniyor [4685335]
- [Valorant] Oyun içi istatistikler hatalı bir şekilde 555.xx sürücülerinde yüksek gecikmeyi gösteriyor [4668309]
Sabit Genel Hatalar
- Overwolf uygulaması çalışırken dizüstü bilgisayar mux anahtarı engelleniyor [3804893]
Bilinen Hatalar
- [NVENC] 10 bit kodlamada kalite ve bit hızı ayarları göz ardı ediliyor [4697900]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.