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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu

    Pascal mimarisini temel alan GeForce GT 1010 ekran kartı sistem toplayıcı OEM firmalarına hitap ediyor. Temel seviyede oyun oynatabilecek ekran kartı stokları da eritmiş olacak.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu
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    Ampere mimarisi ile performansın sınırlarını zorlayan Nvidia’nın her teknoloji firmasında olduğu gibi eski stokların eritilmesi sorunu var. Firmanın Pascal döneminden depolarında grafik birimleri kaldığı anlaşılıyor zira yeni bir slot ekran kartı tanıttı.

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    GeForce GT 1010 neler sunacak?

    GeForce GT 1010 ekran kartı OEM üreticileri için tasarlanmış ve slot tarzında üst kaplaması olmadan geliyor. En düşük çözünürlükte oyun oynatacak sistem üreticileri için GeForce GT 1010 ideal olacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda"

    16nm sürecindeki GP108 grafik çekirdeğini temel alan ekran kartında 256 CUDA çekirdeği, 1468MHz turbo hız, 16 TMU birimi, 16 ROP birimi, 2GB GDDR5 bellek, 64-bit bellek veri yolu ve 40GB/s bant genişliğiğ mevcut.

    Bu sınıfta daha önce Kepler tabanlı GT 710 ekran kartı yer alıyordu. Nvidia; GeForce GT 1010 hamlesi ile elindeki tüm GP108 çekirdeği stoğunu eritmeyi planlıyor. Yeni kartın 60$ altında fiyatlanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/277410/mysterious-geforce-gt-1010-rares-its-head-targeting-oems Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CS GO Medium-low ayarlarda rahat oynatır.
    Performans olarak tahminen GT 730 benzeri olur.
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    PC76 (Kürşat Çimen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyatlardaki bu yükselişlerden sonra biz anca bunları alırız
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    Ardsul 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkan her kartın oyun performansını düşünmek yanlış bence. Bu kart tamamen iGPU barındırmayan ofis bilgisayarlarını hedefliyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CS GO oynatır herhalde, ha?
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    Altyazar 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    sanmiyorum
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