GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu

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Ampere mimarisi ile performansın sınırlarını zorlayan Nvidia’nın her teknoloji firmasında olduğu gibi eski stokların eritilmesi sorunu var. Firmanın Pascal döneminden depolarında grafik birimleri kaldığı anlaşılıyor zira yeni bir slot ekran kartı tanıttı.

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GeForce GT 1010 neler sunacak?

GeForce GT 1010 ekran kartı OEM üreticileri için tasarlanmış ve slot tarzında üst kaplaması olmadan geliyor. En düşük çözünürlükte oyun oynatacak sistem üreticileri için GeForce GT 1010 ideal olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda"

16nm sürecindeki GP108 grafik çekirdeğini temel alan ekran kartında 256 CUDA çekirdeği, 1468MHz turbo hız, 16 TMU birimi, 16 ROP birimi, 2GB GDDR5 bellek, 64-bit bellek veri yolu ve 40GB/s bant genişliğiğ mevcut.

Bu sınıfta daha önce Kepler tabanlı GT 710 ekran kartı yer alıyordu. Nvidia; GeForce GT 1010 hamlesi ile elindeki tüm GP108 çekirdeği stoğunu eritmeyi planlıyor. Yeni kartın 60$ altında fiyatlanması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/277410/mysterious-geforce-gt-1010-rares-its-head-targeting-oems

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