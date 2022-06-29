NVIDIA GeForce GTX 1630'dan ilk incelemeler geldi: RX 6400'den bile daha yavaş

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RTX 40 serisi üzerinde çalışmalarını sürdüren Nvidia, bugün itibari ile yeni giriş seviyesi ekran kartı GTX1630’u piyasaya sürdü. GTX 1050 Ti modelinin halefi olması beklenen yeni ekran kartının ilk performans testleri paylaşıldı.

RX 6400'ün bile gerisinde kaldı

Temel olarak Nvidia’nın Turing tabanlı TU117-150 yongasından güç alan ve 4GB GDDR6 bellek ile 64 bit veriyoluna sahip olan GTX 1630, uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız yalnızca 512 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bu sayının 2016 yılında piyasaya sürülen GTX 1050 Ti modelinden bile daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

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TechPowerUP’ın 1080P, 2K ve 4K testlerine bakıldığında ise bu yılın başlarında piyasaya sürülen ve performansı ile eleştiriler alan RX 6500 XT'nin yanı sıra, alt seviye RX 6400’den bile daha yavaş bir performans sergileyen GTX 1630, ortalama 49W'lık bir güç tüketimi değerine ulaşıyor.

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Bununla birlikte MSRP modeli bulunmayan ve Nvidia'nın üretim ortakları tarafından 150 ila 200 dolar aralığında bir fiyatlandırma ile piyasaya sürülen GTX1630, kullanıcıları bir miktar üzecek gibi görünüyor.

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