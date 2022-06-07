Intel iddialı geliyor: Arc A730M, Nvidia RTX 3070'i geçmeyi başardı

Ekran kartı sektöründe yaşanan rekabete Arc serisi GPU'lar ile katılmayı planlayan Intel, mobil çözümlerini ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek. Yeni kartların piyasaya sürülmesine az bir süre kala Intel Arc A730M’e ulaşmayı başaran Golden Pig Upgrade isimli bir Weibo kullanıcısı, yeni ekran kartının 3DMark Time Spy sonuçlarını paylaştı.
Mobil RTX 3070’i geçmeyi başardı
Paylaşılan görsele baktığımızda Intel’in 12.Nesil Core i7-12700H işlemcisi ile test edilen Arc A730M'in, grafik skorunda 10.107 puana imza attığı görülüyor. Bununla birlikte 32 adet Xe çekirdeğine sahip olan ACM-G10 yongasının 24 çekirdeğe kadar kırpılmış bir versiyonundan güç alan yeni ekran kartının, aynı testten 9462 puan alan mobil RTX 3070’i geçmeyi başardığını söyleyebiliriz.
Bilindiği üzere Intel, özellikle 3DMark yazılımı gibi kıyaslama uygulamalarında Arc GPU'lar için çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Bu sebeple elde edilen sonuçlar heyecan verici olsa da, kartın gerçek performansı çıkışı ile birlikte netlik kazanacak gibi gözüküyor. Arc serisi mobil ekran kartlarını ilk olarak Çin pazarına sunan Intel, yakında seriyi küresel pazara da getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.