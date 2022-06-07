Intel iddialı geliyor: Arc A730M, Nvidia RTX 3070'i geçmeyi başardı

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Ekran kartı sektöründe yaşanan rekabete Arc serisi GPU'lar ile katılmayı planlayan Intel, mobil çözümlerini ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek. Yeni kartların piyasaya sürülmesine az bir süre kala Intel Arc A730M’e ulaşmayı başaran Golden Pig Upgrade isimli bir Weibo kullanıcısı, yeni ekran kartının 3DMark Time Spy sonuçlarını paylaştı.

Mobil RTX 3070’i geçmeyi başardı

Paylaşılan görsele baktığımızda Intel’in 12.Nesil Core i7-12700H işlemcisi ile test edilen Arc A730M'in, grafik skorunda 10.107 puana imza attığı görülüyor. Bununla birlikte 32 adet Xe çekirdeğine sahip olan ACM-G10 yongasının 24 çekirdeğe kadar kırpılmış bir versiyonundan güç alan yeni ekran kartının, aynı testten 9462 puan alan mobil RTX 3070’i geçmeyi başardığını söyleyebiliriz.

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Bilindiği üzere Intel, özellikle 3DMark yazılımı gibi kıyaslama uygulamalarında Arc GPU'lar için çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Bu sebeple elde edilen sonuçlar heyecan verici olsa da, kartın gerçek performansı çıkışı ile birlikte netlik kazanacak gibi gözüküyor. Arc serisi mobil ekran kartlarını ilk olarak Çin pazarına sunan Intel, yakında seriyi küresel pazara da getirebilir.

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Ekran Kartı Haberleri

Intel'in Arc A730M, Nvidia RTX 3070'i geçmeyi başardı