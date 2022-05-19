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    GeForce GTX 1630 iddiaları

    Nvidia’nın Radeon RX 6400 ve 6500XT ekran kartlarına rakip olarak GeForce GTX 1630 modelini hazırladığı iddia ediliyor. Tanıtım çok yakında gerçekleşebilir.     
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    GeForce GTX 1630
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    Nvidia’nın Lovelace mimarisi ile performans konusunda önemli bir sıçrama yapması beklenirken zaman zaman stokları eritme adına eski mimarileri yeniden piyasaya sürüyor. GeForce GT 1630 buna son örnek olacak.

    GeForce GTX 1630 ne zaman çıkıyor?

    Daha önce GeForce GT 730 ve GT 1030 ile bütçesini düşünen kullanıcılara yönelik görece performanslı hamleler yapan Nvidia yakın zamanda GeForce GTX 1630 ile yeni bir hamleye hazırlanıyor.

    TU117 çekirdeğini temel alması beklenen GTX 1630 ekran kartında 75W TDP değeri ve GDDR6 bellek bulunacak. GTX 1050 Ti  ekran kartının yerini alacağı tahmin edilen GT 1630 için 190$ fiyat beklentisi mevcut.

    AMD’nin RX 6400 ve RX 6500XT ekran kartları ile giriş seviyesine yeni bir soluk getirmesi Nvidia’yı da harekete geçirmiş gibi gözüküyor. Nvidia RTX 4000 serisi ile birlikte GTX 1630 ekran kartının da tanıtıldığına şahit olabiliriz.

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    supervisorberk 22 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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