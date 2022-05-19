GeForce GTX 1630 iddiaları

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın Lovelace mimarisi ile performans konusunda önemli bir sıçrama yapması beklenirken zaman zaman stokları eritme adına eski mimarileri yeniden piyasaya sürüyor. GeForce GT 1630 buna son örnek olacak.

GeForce GTX 1630 ne zaman çıkıyor?

Daha önce GeForce GT 730 ve GT 1030 ile bütçesini düşünen kullanıcılara yönelik görece performanslı hamleler yapan Nvidia yakın zamanda GeForce GTX 1630 ile yeni bir hamleye hazırlanıyor.

GeForce RTX 4090 ne kadar güçlü? 1 gün önce eklendi

TU117 çekirdeğini temel alması beklenen GTX 1630 ekran kartında 75W TDP değeri ve GDDR6 bellek bulunacak. GTX 1050 Ti ekran kartının yerini alacağı tahmin edilen GT 1630 için 190$ fiyat beklentisi mevcut.

AMD’nin RX 6400 ve RX 6500XT ekran kartları ile giriş seviyesine yeni bir soluk getirmesi Nvidia’yı da harekete geçirmiş gibi gözüküyor. Nvidia RTX 4000 serisi ile birlikte GTX 1630 ekran kartının da tanıtıldığına şahit olabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce GTX 1630 sürpriz yapabilir