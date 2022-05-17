GeForce RTX 4090 ile ilgili yeni detaylar geldi

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Nvidia’nın performansı çok daha yukarılara çıkaracağı ancak güç tüketimi olarak da korkutucu seviyelere çıkacak olan Lovelace mimarisi için geri sayım devam ediyor. Serinin ikinci en güçlüsü RTX 4090 için yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

GeForce RTX 4090 neler sunacak?

Nvidia AD102-300 grafik çekirdeğini temel alması beklenen GeForce RTX 3090 ekran kartında 126 işlem kümesi ve toplamda 16128 işlem biriminin yer alacağı iddia ediliyor. 24GB GDDR6X bellek 21Gbps hızında çalışıyor ve 384-bit veriyolunda 1TB/s bant genişliğine TDP değeri ise 450W civarında olacak. 96MB seviyesine kadar Seviye 2 ön bellek önceki nesle göre çok önemli bir artış sunacak.

Nvidia açık kaynak sürücüsü yayınlandı 3 gün önce eklendi

Lovelace serisinde GeForce RTX 4090 Ti en kaslı seçenek olmaya hazırlanıyor. Sonraki dönemde tanıtılması beklenen GeForce RTX 4090 Ti ise AD102 çekirdeğinin tamamını kullanacak. 18432 işlem birimi, 48GB GDDR6X bellek, 24Gbps bellek hızı ve 1.15TB/s bant genişliği gündeme gelen iddialar arasında.

Güç tüketimi artık en yüksek seviyelere çıktığı için belirli kartlarda 16-pinli güç bağlantıları bekleniyor. Daha alt seviyelerde üretici ortakların verimlilik odaklı alternatifleri de karşımıza çıkacaktır. Bununla birlikte AMD RDNA 3 mimarisinin Nvidia’ya cevap verme konusunda hayal kırıklığı olacağı da iddia edilmiş. RTX 4000 serisi ekran kartlarının Temmuz ortasında tanıtılması bekleniyor.

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GeForce RTX 4090 ne kadar güçlü?